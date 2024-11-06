Özbekistan'da, yüksek dağ geçidinde kaya parçasının bir aracın üzerine düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Özbekistan İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaşkaderya iline bağlı Kitap ilçesindeki Tahtakaraça dağ geçidinde, hareket halindeki binek aracın üzerine dağdan kopan büyük bir kaya parçasının düştüğü kaydedildi.
Olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, yolun trafiğe kapatıldığı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Özbekistan'da Dağdan Kaya Düşmesi: 3 Ölü - Son Dakika
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