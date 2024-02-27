Özbekistan\'da düzenlenen Uzbuild-2024 İnşaat Fuarı\'na Türk şirketleri yoğun ilgi gösterdi

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan "Uzbuild-2024" 25. Uluslararası İnşaat Fuarı'na Türk şirketleri yoğun katılım sağladı.

Taşkent'teki Uzexpocenter Fuarcılık Merkezi'nde başlayan fuara, dünyanın 20'ye yakın ülkesinden 450'den fazla şirket katılırken, 62 Türk şirketi de etkinlikte milli katılım organizasyonu şeklinde yer aldı.

İnşaat ve kaplama malzemeleri, iç tasarım ve dizayn, kapı, pencere ve cephe, inşaat makine ve ekipmanları, seramik ve kaplama taşları, metal ve izolasyon, emlak ve ev inşaatı, mimari ve dekoratif tasarım, peyzaj ve bahçe, endüstriyel tesis inşaatı, yol ve konut inşaatı, kablo ve ışıklandırma gibi bölümlerden oluşan fuarda yer alan Türk şirketlerine Özbek inşaat sektörü mensupları ve davetliler büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'den fuara katılan Türk iş adamı Mehmet Çelik, AA muhabirine, son yıllarda Özbekistan'ın inşaat sektöründe atılım yaptığını ve büyük bir pazara sahip olduğunu vurguladı.

Çelik, ülke genelinde büyük çaplı inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktararak, Türk işadamları olarak bu büyük sektörde önemli bir pay almayı hedeflediklerini ve bunun için imkanlarının yeterli olduğunu dile getirdi.

Ana sponsorluğunu iki Türk şirketinin yaptığı fuar, 1 Mart'a kadar sürecek.