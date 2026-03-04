Özbekistan'da Kadın ve Çocuk Hakları İçin Yeni Kararname

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkede kadınlarla çocuklara yönelik taciz ve şiddet cezalarının artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, kadın ve çocuk haklarının korunmasına ve onlara yönelik baskı, taciz ve şiddet olaylarını önlemeye yönelik tedbirleri içeren kararnameye imza attı.

Kararname, çocuk ve kadın haklarını güvence altına almayı, onları her türlü baskı ve şiddetten korumayı, toplumda bu tür durumlara karşı hoşgörüsüz ortam yaratmayı, ayrıca bu alanda devlet organları ve kuruluşlarının faaliyetlerini etkin şekilde koordine etmeyi amaçlıyor.

Mirziyoyev, imzaladığı kararnameyle, İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Mahkeme, Sosyal Koruma Ajansı ve Adalet Bakanlığını, kadınlara ve çocuklara yönelik taciz ve şiddete ilişkin cezaların ağırlaştırılması ve çocuk istismarı suçlarını tekrar işleyenlerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısının üç ay içinde hazırlanması konusunda görevlendirdi.

