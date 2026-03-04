Özbekistan'da Kadın ve Çocuk Hakları İçin Yeni Kararname - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özbekistan'da Kadın ve Çocuk Hakları İçin Yeni Kararname

04.03.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kadın ve çocuklara yönelik şiddet cezalarını artıran kararnamayı imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkede kadınlarla çocuklara yönelik taciz ve şiddet cezalarının artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, kadın ve çocuk haklarının korunmasına ve onlara yönelik baskı, taciz ve şiddet olaylarını önlemeye yönelik tedbirleri içeren kararnameye imza attı.

Kararname, çocuk ve kadın haklarını güvence altına almayı, onları her türlü baskı ve şiddetten korumayı, toplumda bu tür durumlara karşı hoşgörüsüz ortam yaratmayı, ayrıca bu alanda devlet organları ve kuruluşlarının faaliyetlerini etkin şekilde koordine etmeyi amaçlıyor.

Mirziyoyev, imzaladığı kararnameyle, İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Mahkeme, Sosyal Koruma Ajansı ve Adalet Bakanlığını, kadınlara ve çocuklara yönelik taciz ve şiddete ilişkin cezaların ağırlaştırılması ve çocuk istismarı suçlarını tekrar işleyenlerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısının üç ay içinde hazırlanması konusunda görevlendirdi.

???????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Özbekistan, Politika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'da Kadın ve Çocuk Hakları İçin Yeni Kararname - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’den İsrail’e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil Çin'den İsrail'e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil
Fransa’nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya’dan Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan
GKRY’den “sığınak ve erken uyarı sistemi“ açıklaması GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması
A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta’ya şans tanımadı A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'ya şans tanımadı
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak
Kazanmak için tüm tuşlara basıyor Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz Kazanmak için tüm tuşlara basıyor! Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz

15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:45
Binlerce insan hayatını kaybeden ismi unutmadı
Binlerce insan hayatını kaybeden ismi unutmadı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 16:13:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Özbekistan'da Kadın ve Çocuk Hakları İçin Yeni Kararname - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.