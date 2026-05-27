Özbekistan'da Kurban Bayramı Coşkusu
Özbekistan'da Kurban Bayramı Coşkusu

27.05.2026 07:36
Taşkent'te bayram namazları camilerde ve sokaklarda kılındı, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev mesaj yayımladı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ve diğer illerinde bayram namazı kılındı.

Başkent Taşkent'te camiler sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu.

Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami avlularını ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen, üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazını Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Hamidcan İşmatbekov kıldırdı.

İşmatbekov vaazında, Müslümanların bayramını kutlayarak, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiğini, küs olanların barıştığını belirtti.

Namazın ardından dünyanın farklı bölgelerinde süren savaş ve çatışmaların bir an önce sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması, ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkedeki Müslümanların ve tüm halkın bayramını kutladı.

Mirziyoyev, mesajında, Kurban Bayramı'nın barış, merhamet ve dayanışma değerlerini yansıttığını belirterek, bayramın Özbekistan'da insan odaklı reformlarla uyum içinde toplum için daha anlamlı hale geldiğini ifade etti.

Ülkede farklı milletler arasında dostluk ve dayanışma ortamının güçlendirilmesine, ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesine ve mahallelerin kalkındırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Mirziyoyev, Kurban Bayramı'nın bu süreçte manevi güç kaynağı olduğunu vurguladı.

Mirziyoyev, son yıllarda Özbekistan'ın tarihi ve kültürel mirasının korunması ile İslam medeniyetine ilişkin ilmi çalışmaların yeni aşamaya taşındığını belirterek, Taşkent'te açılan İslam Medeniyeti Merkezi, Semerkant'taki İmam Buhari ve Mergilan'daki Mergilani külliyeleri gibi projelerin bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Günümüzde Özbekistanlı 15 binden fazla hacı adayının kutsal topraklarda hac ibadetlerini yerine getirmekte olduğunu bildiren Mirziyoyev, bu yıl ilk defa ülkenin refahı ve kalkınması için hizmet eden 100 vatandaşın aileleriyle Cumhurbaşkanı kontenjanından hac ziyaretine gönderdiğini aktardı.

Kaynak: AA

