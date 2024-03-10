Özbekistan'da Müslümanlar Ramazanın İlk Teravih Namazını Kıldı

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Özbekistan'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

???????Başkent Taşkent'te Müslümanlar, başta Hazret İmam, Minar, Şeyh Zayniddin, Mirza Yusuf, Hoca Alambardar, Kamalan ve İslam Ata camileri olmak üzere kent genelindeki camilerde teravih için saf tuttu.

Camileri dolduran Müslümanlar, namazın ardından ramazanın hayırlara vesile olması için dua etti.

Bu arada, ülkenin büyük şehirlerinde teravih namazlarının kılındığı camilerin bulunduğu caddeler, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla akşam saatlerinde geçici olarak kapatıldı.

Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi yetkilileri, daha önce ramazan boyunca ülke genelindeki 2 bin 200'e yakın camide teravih kılınacağını, 1500'ü aşkın camide de hatim indirileceğini bildirmişti.