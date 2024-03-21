Özbekistan\'da Nevruz Bayramı kutlamaları düzenlendi

Özbekistan'da, baharın ve doğanın yenilenmesi ve uyanmasının müjdecisi olan Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.
Gece ile gündüzün eşit olduğu, doğu halklarında yeni yılın başlangıcı olan Nevruz Bayramı dolayısıyla Özbekistan'ın tüm il ve ilçe merkezlerinde, köy ve mahallelerde bayram kutlamaları yapılıyor.
Başkent Taşkent'teki Humo Arena'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Nevruz Bayramı resmi kutlamaları düzenlendi.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yenilenme ve baharın müjdecisi olarak kutlanan Nevruz günlerinde muhtaçlara yardım, hastaların ziyaret edildiğini kaydederek, bu yıl bayramın ramazana denk gelmesinin Nevruz'un bu değerlerini daha da öne çıkardığını belirtti.
Mirziyoyev, 130'dan fazla milletin barış ve huzur içinde yaşadığı ülkedeki dostluk ve dayanışma ortamı, iyi komşuluk ve barışçıl dış politikası sayesinde Özbekistan'ın uluslararası alandaki itibarının giderek artığını sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in konuşmasının ardından konser ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.
Tören alanında bayram sofrası kurularak davetlilere Nevruz'a özel sümelek tatlısı, kök samsa ve Özbek pilavı gibi yemekler ikram edildi. Mirziyoyev de etkinliğin düzenlendiği alanı gezerek, vatandaşların bayramını kutladı.
Nevruz dolayısıyla ülkede 4 gün resmi tatil ilan edildi.
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