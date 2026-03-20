Özbekistan'da Ramazan Bayramı Coşkusu

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ve diğer illerinde bayram namazı kılındı.

Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren camilerde bir araya geldi. Camiye sığmayan cemaat, camilerin etrafında namaz kıldı. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen, üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği, Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazını Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Hamidcan İşmatbekov kıldırdı."

İşmatbekov vaazında, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiğini, küs olanların barıştığını belirtti.

Namazın ardından dünyanın farklı bölgelerinde süren savaş ve çatışmaların bir an önce sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması, ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru için dua edildi.

"Ülke genelinde 30 binden fazla iftar programı düzenlendi"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ramazan ayı dolayısıyla ülke genelindeki 100 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye gıda kolilerinin dağıtıldığını belirterek, ülke genelinde 30 binden fazla iftar programının düzenlendiğini kaydetti.

Ramazan dolayısıyla ülkedeki 600 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye maddi destek sağlanması amacıyla 3,5 milyon dolarlık maddi yardım tahsis edildiğini aktaran Mirziyoyev, ramazanda 6 bin hastanın ücretsiz olarak tedavi edildiğini belirtti.

Mirziyoyev, Ramazan Bayramı öncesinde hizmete giren İslam Medeniyeti Merkezi ile İmam Buhari Külliyesi'nin ülke halkına anlamlı bir ramazan hediyesi olduğunu ifade ederek, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaş ve çatışmaların bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla dün imzaladığı kararnameyle 392 mahkumu affetmişti.

Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki 2 binden fazla camide teravih namazı kılınırken, 1800 camide hatim indirildi ve bunun için 3 bin 500'e yakın hafız görevlendirildi.