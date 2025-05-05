Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı Yoğun İlgi Gördü

Özbekistan\'da Türkçe Yeterlik Sınavı Yoğun İlgi Gördü

Yunus Emre Enstitüsü, Özbekistan'da 500 adayla Türkçe Yeterlik Sınavı düzenledi.

05.05.2025 14:50
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) düzenledi.

Başkent Taşkent ve Semerkant şehirlerindeki sınava, ülkenin farklı bölgelerinden gelen 500'e yakın aday katıldı.

Türkçenin, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin bilmesi gereken yabancı dillerden biri olarak kabul edildiği Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı yoğun ilgi görürken, sınava katılmak isteyen adaylar üniversite binası önünde kalabalık oluşturdu.

TYS'de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülüyor. Başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde "Türkçe Yeterlik Belgesi" veriliyor. Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe hazırlık programına gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesi, Özbekistan makamlarınca tanınan tek Türkçe dil yeterliğinin belgelendirildiği sertifika özelliğini taşıyor ve bir yabancı dil sertifikası olarak öğrencilerin yüksek lisans ve doktora yapmalarının önünü açıyor.

Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Özkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Özbekistan'da Türkçe öğrenmeye büyük bir talep olduğunu belirterek, sınava diğer ülkelerde olduğu gibi Özbekistan'da da yüksek bir katılımın olduğunu kaydetti.

Bu dönem için Taşkent ve Semerkant şehirlerinde TYS düzenlediklerini ifade eden Özkan, sınava toplam 500'e yakın adayın katılım sağladığını dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsünün 39 ülkeyi kapsayan 44 merkezde gerçekleştirdiği sınavın Özbekistan'da beşinci kez düzenlendiğini belirten Özkan, adayların Türkçeye ve Türk diline büyük bir??????? sevgi ve muhabbet beslediklerini gözlemlediklerini aktardı.???????

Kaynak: AA

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