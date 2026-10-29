Özbekistan'da YÖK Başkanı Özvar, Özbek ve Kırgız bakanlarla yükseköğretimi görüştü - Son Dakika
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Özbekistan'da YÖK Başkanı Özvar, Özbek ve Kırgız bakanlarla yükseköğretimi görüştü

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Özbekistan\'da YÖK Başkanı Özvar, Özbek ve Kırgız bakanlarla yükseköğretimi görüştü
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Özbekistan temaslarında Özbekistan ve Kırgızistan'ın yükseköğretimden sorumlu bakanlarıyla ayrı görüşmeler yaptı. Özvar, Taşkent'teki Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Bakhodir Turaev ile bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Özbekistan temasları kapsamında Özbekistan ve Kırgızistan'ın yükseköğretimden sorumlu bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesini ziyaret etti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, Özbekistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Eğitim ve Bilim Bakanı Erkinjon Turdimov ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarındaki ilişkileri ele aldı.

Bu yıl gerçekleştirilen Türk-Özbek Üniversiteler Forumunun verimli geçtiğini belirten Özvar, bilimsel araştırmaların ve ortak projelerin artırılmasını hedeflediklerini bildirdi.

İki ülkenin araştırmacılarını buluşturacak programlar planlandığını aktaran Özvar, yenilenebilir enerji, optik, yapay zeka ve bilişimin öne çıkan çalışma alanları arasında bulunduğunun altını çizdi.

Özvar, Taşkent'teki Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin de Türk dünyası açısından tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı.

Turdimov da Türkiye'nin Özbekistan için stratejik bir ortak olduğunu belirterek Türk ve Özbek üniversiteleri arasındaki ilişkileri geliştirmek ve Türkiye'nin yükseköğretim tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Prof. Dr.??????? Özvar, Kırgızistan Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanı Gulzat Isamatova ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkileri ele alındı, Kırgız-Türk Manas Üniversitesinin iki ülke arasındaki güçlü bağların önemli örneklerinden biri olduğu ifade edildi.

Isamatova, yükseköğretim ilişkilerinin genişlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileriye taşıyacak bir mutabakat zaptını imzalamaya hazır olduklarını bildirdi.

Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesine ziyaret

Özvar, Özbekistan temasları kapsamında Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesini de ziyaret ederek, Rektör Bakhodir Turaev ile görüştü.

YÖK ile Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı ve Yükseköğretim Cumhuriyet Kurulu arasında imzalanan mutabakat zaptıyla hayata geçirilen üniversitede, Türk yükseköğretim kurumlarının eğitim müfredatları esas alınıyor.

Üniversitede mühendislik, inşaat, lojistik, bilgi teknolojileri, sağlık, ziraat, gıda mühendisliği ile ekonomik ve sosyal bilimler gibi alanlarda uluslararası standartlara uygun eğitim verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
KırgızistanÖzbekistanTaşkentRektörEğitimGüncelSon Dakika

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