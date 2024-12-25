Özbekistan'dan Afganistan'a Yardım Treni

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??????? Özbekistan'dan, Afganistan'a gıda, ilaç ve sağlık ekiplerini taşıyan yardım treni gönderildi.

Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Surhanderya İl Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla, Afganistan'a gıda, tıbbi ilaç ve Özbek doktorlardan oluşan bir sağlık ekibinin yer aldığı "sağlık treni" yollandığı bildirildi.

Afganistan'a gönderilen 8 vagonlu "sağlık treni"nde, sağlık taraması, teşhis ve tedavi için gerekli tıbbi cihaz ve malzemelerin bulunduğu ifade edilen açıklamada, "sağlık treni"ndeki Özbek doktorların, 25-30 Aralık'ta Afganistan'ın Belh eyaletinde yaşayan halkı ücretsiz muayene edeceği belirtildi.

İnsani yardım malzemeleri ve "sağlık treni"nin, Afgan makamlarının talebi üzerine Afganistan'a gönderildiği aktarılan açıklamada, malzemelerin Surhanderya İl Valisi Uluğbek Kasımov tarafından Afgan yetkililere teslim edildiği bildirildi.