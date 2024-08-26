Özbekistan Havayolları\'na ait uçak Merzifon Havalimanı\'na zorunlu iniş yaptı

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İSTANBUL- Semerkant seferini yapmakta olan Özbekistan Havayolları'na ait Airbus A320-214 tipi uçak, kabin basıncının düşmesi sonucu Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Semerkant'a gitmek üzere İstanbul'dan havalanan Özbekistan Havayolları'na ait Airbus A320-214 tipi yolcu uçağı, kabin basıncının düşmesi sonucu Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. 149 yolcu 3 mürettebatı ile piste teker koyan uçak, inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

Yolcuların, sorunun giderilmesinin ardından aynı uçakla Semerkant'a gönderilmesi bekleniyor.