Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te Türk Film Günleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te Türk Film Günleri başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü kapsamında Taşkent'te başlayan Türk Film Günleri'nin galasına Engin Altan Düzyatan ve Özge Gürel gibi oyuncular katıldı. Etkinlikte Türkiye'nin Oscar adayı 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' de gösterilecek.

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Türkiye-Özbekistan Kültür ve Sanat Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen "Türk Film Günleri", Türk sinemasının ünlü isimlerinin katılımıyla Taşkent'te başladı.

Yerli Düşünce Derneği tarafından, Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Türk Film Günleri"nin galası, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Cihangir Ahmedov'un yer aldığı programla Özbekistan Milli Sinema Sanatı Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Galaya katılan oyuncular Engin Altan Düzyatan, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Deniz Barut ve Emre Karayel, kırmızı halıda Özbekistanlı sinemaseverleri selamladı.

Bakan Yardımcısı Çam, açılış konuşmasında, iki kardeş ülkenin birlik ve beraberliğinin güçlenmesine sinemanın da katkı sağlayacağını belirterek, "İki kardeş devletin birlik ve beraberliğine, gelecekte sinema alanında güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum." dedi.

Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Ahmedov da Türkiye ile Özbekistan arasındaki bağların yalnızca din, dil ve tarihle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Özbekistan ile Türkiye arasındaki bağ sadece din, dil, tarih değil, aynı zamanda medeniyetin devamıdır. Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin özellikle sinema alanında daha da ilerleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin tanıtımı Türk dizilerine emanet"

Sinema Genel Müdürü Birol Güven de iki ülke bakanlıklarının iş birliğiyle hazırlanan etkinlik kapsamında çok sayıda film ve yapımın Özbekistanlı izleyicilerle buluşturulduğunu söyledi.

Güven, etkinlik için Taşkent'e gelen yönetmen ve oyuncuları salondaki izleyicilere tanıtarak, "Türkiye'nin tanıtımını reklam ile dizi arasında mikro dramalar ile yaptık. Türkiye'nin tanıtımı artık Türk dizilerine emanet." ifadesini kullandı.

Açılışta "Kökenlerin Fısıltısı" gösterildi

Türk Film Günleri'nin açılışında, Türkiye'nin kültürel ve turistik zenginliklerini uluslararası izleyiciye taşıyan "Kökenlerin Fısıltısı" adlı mini dizi gösterildi.

Gala programında yönetmen Tunç Davut'a Özbekistan Halk Sanatçısı Matyakub Matchanov, yönetmen Yüksel Aksu'ya ise Özbekistan Halk Sanatçısı Saida Rametova tarafından plaket takdim edildi.

Rametova ile Aksu arasında sahnede gerçekleşen sohbet, salondaki izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Gala gecesinde etkinliğe katılan sanatçılara, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Cihangir Ahmedov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu tarafından plaket takdim edildi.

Türkiye'nin Oscar adayı Taşkent'te izleyiciyle buluşacak

Film gösterimleri, yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmiyle devam edecek.

Ali İpin, Feyyaz Duman ve Selen Kurtaran'ın başrollerini paylaştığı yapım, 99. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde Türkiye'nin resmi Oscar adayı olarak belirlenmişti.

Romantik komediden animasyona 4 günlük sinema şöleni

Türk Film Günleri kapsamında, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerini Deniz Barut ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı, 1950'li yılların küçük bir Ege kasabasında posta memuru Osman'ın Gülizar'a kavuşma mücadelesini anlatan "Bak Postacı Geliyor" filmi yarın Özbekistanlı sinemaseverlerle buluşacak.

28 Eylül'de ise İbrahim Büyükak ve Emrah Aguş'un yönettiği, başrollerinde İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nun yer aldığı "Mutluyuz Mu?" filmi gösterilecek.

Türk Film Günleri, 29 Eylül'de Emre Karayel ve Leyla Yaman'ın yönettiği "Dedektif Reptır" adlı animasyon filmiyle sona erecek. Film, gizemli olayları aydınlatmak için ipuçlarının peşine düşen Dedektif Reptır ve ekibinin maceralarını konu alıyor.

Kaynak: AA
Engin Altan DüzyatanKültür SanatÖzge GürelÖzbekistanTürkiyeTaşkentGüncelKültürSinemaSanatDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kilis’te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi Kilis'te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi
Irak Başbakanı ez-Zeydi BM’de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı Irak Başbakanı ez-Zeydi BM'de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var Alanya'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var
Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7’si tutuklandı Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7'si tutuklandı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya New York’ta yumurtalı protesto Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya New York'ta yumurtalı protesto
Fenerbahçe, Azerbaycan’a gidiyor Fenerbahçe, Azerbaycan'a gidiyor
17:50
Bakan Gürlek fon soruşturmasında alınan yeni önlemleri açıkladı: Çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek fon soruşturmasında alınan yeni önlemleri açıkladı: Çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
17:00
Korkulan oldu İsrail’in rakibi maça çıkmıyor
Korkulan oldu! İsrail'in rakibi maça çıkmıyor
16:59
İran’ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump’tan net yanıt
İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli
Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli
15:26
Mbappe’den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 18:00:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünde Taşkent'te Türk Film Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei