Özbekistan\'ın Bağımsızlık Kutlaması

Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılı, başkent Taşkent'te düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Ülkede 1 Eylül'de kutlanacak Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla Taşkent'teki Yeni Özbekistan Parkı'nda düzenlenen resmi kutlama törenine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy da hazır bulundu.

Törende konuşan Mirziyoyev, Özbekistan halkının Bağımsızlık Bayramı'nı kutlayarak ülkenin 1991 yılında halkın iradesi ve kararlılığıyla bağımsızlığını kazandığını söyledi.

Özbekistan'ın bağımsızlığının köklerinin 3 bin yılı aşkın devletçilik geleneğine ve kadim medeniyet tarihine dayandığını belirten Mirziyoyev, Muhammed Harezmi, Ahmed Fergani, Biruni, İbni Sina, Mirza Uluğ Bey ve Ali Şir Nevai gibi alimlerin insanlık düşüncesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Mirziyoyev, Emir Timur tarafından kurulan devletin de adalet ve imar anlayışının sembolü olarak tarihte önemli bir yer edindiği değerlendirmesinde bulundu.

Cedidlerin hayalleri Yeni Özbekistan'da gerçekleşiyor

Bağımsızlık ve milli istiklal yolunda mücadele eden Mahmudhoca Behbudi, Münavver Kari, Abdurauf Fıtrat, Abdullah Kadiri ve Abdülhamid Çolpan gibi Cedid aydınlarının özgürlük hayallerinin bugün Yeni Özbekistan'da gerçekleşmekte olduğunu aktaran Mirziyoyev, bağımsızlığın ülkeye milli kimliğin, ana dilin ve dini değerlerin yeniden yaşatılması imkanını sağladığını söyledi.

Mirziyoyev, son 10 yılda ülkede kapsamlı reformlar gerçekleştirildiğini dile getirirken bu dönemde komşu ülkelerle sınır meselelerinin çözüldüğünü, bölgesel dostluk ve işbirliğinin güçlendirildiğini, döviz, vergi, gümrük ve yatırım politikalarında köklü değişiklikler yapıldığını ifade etti.

Ülkeye çekilen yabancı yatırımların yıllık 2-3 milyar dolardan 40-50 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirten Mirziyoyev, bu yatırımlarla birlikte ileri teknolojiler, çağdaş bilgi ve yeni ekonomik imkanların da ülkeye geldiğini kaydetti.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) bu yıl daha önce 2030 yılı için belirlenen 160 milyar dolarlık hedefi aşacağını dile getirirken, ülkenin kişi başına gelir açısından üst-orta gelirli ülkeler arasına girmeyi hedeflediğini vurguladı.

Yoksulluk oranının 2017'de yüzde 35 seviyesinden yüzde 4'e düşürüldüğünün altını çizen Mirziyoyev, bu gelişmenin yaklaşık 10 milyon kişinin yaşam koşullarının iyileşmesine katkı sağladığını ifade etti.

2030'a kadar GSYH hedefi 300 milyar dolar

Özbekistan'ın 10 yıl içinde yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dikkati çeken Mirziyoyev, bu dönemde ülkeye 450 milyar dolar yabancı yatırım çekmeyi ve yüksek ekonomik büyüme oranlarını koruyarak 2030 yılına kadar GSYH'yi 300 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Mirziyoyev, ülkesinin açık, pragmatik ve barışçıl dış politika anlayışını sürdüreceğini belirterek, Orta Asya ülkeleriyle dostluk ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirileceğini söyledi. Mirziyoyev ayrıca Özbekistan'ın Afganistan'a yönelik yapıcı politikasını sürdüreceğini de kaydetti.

Özbekistan'ın yaklaşık 170 ülkeyle diplomatik ilişkiler kurduğunu kaydeden Mirziyoyev, Avrupa Birliği, ABD, Asya-Pasifik bölgesi ve Arap-Müslüman dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Doğu Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'da yeni işbirliği alanlarının oluşturulacağını ifade etti.

Ekonomik diplomasinin dış politikanın önceliklerinden biri olmaya devam edeceğine vurgu yapan Mirziyoyev, Özbekistan'ın 2027-2029 yıllarında Bağlantısızlar Hareketi'ne ilk kez başkanlık edeceğini bildirdi.

"Yarın daha da güçlü olacağız"

Mirziyoyev, ülkedeki diplomatik misyon temsilcilerine, yabancı medya kuruluşlarına ve bu kutlamalar için Türkiye, ABD ve Singapur'dan gelen üst düzey heyetlere verimli işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

"Biz bugün dünkünden güçlüyüz. Nasip olursa yarın bundan da güçlü olacağız." diyen Mirziyoyev, halk ve devletin ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi halinde aşamayacağı hiçbir engel bulunmadığını vurguladı.

Özbekistan halkının yeni hayatı ve ülkenin geleceğini birlikte inşa edeceğini belirten Mirziyoyev, "Vatanımızın altın çağını, yeni büyük tarihini hep birlikte yaratacağız." ifadelerini kullandı.

Kutlama programında, tarih boyunca bu topraklarda kurulmuş devletlere ait bayraklar sergilendi.

Program kapsamında savaş uçakları gökyüzünde gösteri uçuşu gerçekleştirirken uçaklardan Özbekistan bayrağının mavi, beyaz ve yeşil renklerini yansıtan dumanlar bırakıldı. Halk oyunları ve çeşitli sahne gösterilerinin sunulduğu program havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Bağımsızlık Bayramı kapsamında Özbekistan'da 4 günlük resmi tatil ilan edildi.