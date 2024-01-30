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Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı geçen sene 3 milyar 50 milyon dolara düştü - Son Dakika
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Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı geçen sene 3 milyar 50 milyon dolara düştü

Özbekistan, dünya pamuk üretiminde önemli bir ülke olmasına rağmen, geçen sene tekstil ürünleri ihracatında yüzde 3,8'lik bir düşüş yaşadı. Ülke, pamuk ipliği, hazır triko ve konfeksiyon gibi ürünlerle birlikte toplamda 3 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Özbekistan, tekstil sektörünün geliştirilmesi için önemli adımlar atmaktadır ve 2025 yılına kadar tekstil ürünleri ihracatını 8 milyar dolara çıkarmayı hedeflemektedir.

Özbekistan\'ın tekstil ürünleri ihracatı geçen sene 3 milyar 50 milyon dolara düştü
30.01.2024 - 11:15,
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Dünya pamuk üretiminde önemli ülkeler arasında yer alan Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı geçen sene 3 milyar 50 milyon dolar oldu.

Özbekistan Tekstil Sanayi Birliği verilerine göre, geçen yıl ülkenin tekstil ürünleri ihracatı 2022'ye göre yüzde 3,8 geriledi.

Son yıllarda tekstil sektörünün geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atan Özbekistan, geçen sene 65 ülkeye 639 çeşit tekstil ürünü satarken, sektör ihracatının 1 milyar 253 milyon 400 bin dolarlık kısmını pamuk ipliği, 1 milyar 252 milyon 500 bin dolarlık bölümünü ise hazır triko ve konfeksiyon oluşturdu.

En çok ihraç edilen diğer ürünler ise 307 milyon 700 bin dolarla örme kumaş, 176 milyon 500 bin dolarla nakışlı kumaş, 56 milyon 200 bin dolarla çorap ürünleri oldu.

Geçen sene tekstil ürünleri ihracatı, Özbekistan'ın toplam dış satımının yüzde 12,5'ini oluşturdu.

Yıllık ortalama 1 milyon ton pamuk lifinin üretildiği ülkede, tekstil ürünleri ihracatı 2022 yılında 3 milyar 169 milyon dolar olmuştu. Pamuk ihracatını 2020'den itibaren tamamen durduran Özbekistan, üretiminin tümünü ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2025'te 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı geçen sene 3 milyar 50 milyon dolara düştü - Son Dakika
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