Özbekistan nüfusu 38,5 milyonu aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özbekistan nüfusu 38,5 milyonu aştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'ın nüfusu 2026'nın ilk yarısında %1,7 artarak 38,5 milyon oldu. Doğumlar azaldı.

Özbekistan'ın daimi nüfusu, 2026'nın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak 38 milyon 519 bin 500 kişiye ulaştı.

Özbekistan Milli İstatistik Komitesinin bu yılın ocak-haziran dönemine ilişkin yayımladığı demografik verilere göre, ülkede nüfus yoğunluğu geçen yılın aynı dönemine göre kilometrekare başına 84,3 kişiden 85,8 kişiye yükseldi.

Nüfus geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak, 1 Temmuz itibarıyla 38 milyon 519 bin 500 kişi olarak kaydedildi.

Ülke nüfusunun 19 milyon 608 bin 900'ü kentlerde, 18 milyon 910 bin 600'ü ise kırsal kesimde yaşıyor. Toplam nüfusun yüzde 50,4'ünü erkekler, yüzde 49,6'sını kadınlar oluşturuyor.

Ocak-haziran döneminde ülkede 373 bin 400 bebek dünyaya gelirken, doğum sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 32 bin 100 azaldı. 86 bin 900 kişinin hayatını kaybettiği bu dönemde, doğal nüfus artışı ise 286 bin 500 kişi olarak gerçekleşti.

Verilere göre yılın ilk yarısında yurt dışından Özbekistan'a 1 bin 649 kişi göç ederken, 5 bin 422 kişi ise yurt dışına göç etti. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 2,1 ile Surhanderya ile Taşkent olurken, en kalabalık il ise 4 milyon 413 bin 700 nüfusla Semerkant oldu.???????

Kaynak: AA

Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan nüfusu 38,5 milyonu aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
11:03
Emniyet’in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:34:06. #7.13#
SON DAKİKA: Özbekistan nüfusu 38,5 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.