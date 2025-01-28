Özbekistan Tekstil İhracatı 2,87 Milyar Dolar

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Dünya pamuk üretiminde önemli ülkeler arasında yer alan Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı geçen yıl 2 milyar 867 milyon 400 bin dolar olarak gerçekleşti.

Özbekistan Tekstil Sanayi Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 50'den fazla ülkesine tekstil ürünü satan Özbekistan'da, sektör ihracatının 1 milyar 262 milyon 300 bin dolarlık kısmını pamuk ipliği, 1 milyar 124 milyon 500 bin dolarlık bölümünü ise hazır tekstil ürünleri oluşturdu.

En çok ihraç edilen diğer ürünler ise 292 milyon 100 bin dolarla örme kumaş, 145 milyon 900 bin dolarla nakışlı kumaş, 42 milyon 600 bin dolarla çorap ürünleri oldu.

Geçen sene tekstil ürünleri ihracatı, Özbekistan'ın toplam dış satımının yüzde 10,6'sını oluşturdu.

Yıllık ortalama 1 milyon ton pamuk lifinin üretildiği ülkede, tekstil ürünleri ihracatı 2023 yılında 3 milyar 74 milyon dolar olmuştu. Pamuk ihracatını 2020'den itibaren tamamen durduran Özbekistan, üretiminin tümünü ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2030'da 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.