Özbekistan-Türkiye İşbirliği Gelişiyor

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Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akram Aliyev, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davran Vahabov ile Özbek yetkililer, ülkede faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Taşkent'teki otelde düzenlenen toplantıda Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da hazır bulundu.

Bekar, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin kardeşlik hukukuna dayalı kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde tüm hızıyla gelişmekte olduğunu kaydederek, ikili ilişkilerin itici gücünü iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki karşılıklı güven, sevgi ve saygının oluşturduğunu belirtti.

Bekar, bu toplantının gelecek aylarda düzenlenecek Karma Ekonomik Komisyon toplantısına hazırlık mahiyetinde olduğunu, ülkede faaliyet gösteren Türk iş insanlarının öneri ve sorunlarının çözümünde önemli olacağını umduğunu vurguladı.

İkili ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bulduğu hususlara değinen Bekar, bu çerçevede Türk Standartları Enstitüsü (TSE) sertifikalarının tanınmasını ve Türkiye'nin de sertifikaları doğrudan tanınan ülkeler listesine eklenmesini, ayrıca Türkiye'nin ilaç ruhsatlarının doğrudan tanınan ülkeler listesine dahil edilmesini istediklerini dile getirdi.

Bekar, ayrıca ülkede bazı ürünlerde haksız ve yanıltıcı rekabet ortamının oluşmasının engellenmesi amacıyla gümrük uygulamalarının herkes için aynı olmasının önem taşıdığını vurgulayarak, gümrük uygulamalarında tek taraflı istisnalar ve kolaylıkları içeren yöntemlere izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

"Ülkedeki Türk şirketlerinde 40 binden fazla kişi çalışıyor"

Vahabov da ülkesinin Türkiye ile stratejik ortaklık ve çok taraflı işbirliği ilişkilerine çok önem verdiklerini kaydederek, cumhurbaşkanları arasındaki üst düzey ilişkilerin iki ülke arasındaki karşılıklı anlayış ve güvene dayalı ilişkilere ivme kazandırdığını vurguladı.

Türkiye'nin Özbekistan'ın önde gelen ticaret ortaklarından olduğunu belirten Vahabov, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım hacminin giderek arttığını, farklı sektörlerde ortak projelerin hayata geçirilmekte olduğunu dile getirdi.

Vahabov, ocak-eylül döneminde Özbekistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2 milyar 170 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bunun 845 milyon dolarının Özbekistan'ın ihracatından, 1 milyar 300 milyon dolarının ise Türkiye'den ithalatından oluştuğunu belirterek, Özbekistan'da halen 599'u ortak, 1284'ü ise yüzde 100 Türk sermayeli olmak üzere 1883 Türk sermayeli işletmenin faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Ülkedeki Türk şirketlerinde 40 binden fazla kişinin çalıştığını ve bu şirketlerin yıllık ihracat hacminin 401 milyon dolar olduğunu dile getiren Vahabov, "Bu rakamlar, Türk iş dünyasının Özbekistan'daki artan etkisini ve her iki taraf için karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin sürdürülmesinin önemini gösteriyor." dedi.

Vahabov, ikili işbirliğinin daha da gelişmesi için ülkede istikrarlı iş koşullarının yaratılmasının büyük önem taşıdığını ve bu etkinliğin Türk iş insanlarının karşılaştığı sorunların çözümünde önemli olacağını kaydederek, bu çerçevede idari engellerin ortadan kaldırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, belgelendirme ve tescil süreçlerinin hızlandırılması, etkin vergi mekanizmalarının devreye sokulması ve iş süreçlerinin basitleştirilmesine yönelik çözümlerin hayata geçirilmesinin önemini anlattı.

Toplantıda Türk iş insanları karşılaştıkları sorunları ve önerilerini dile getirdi, Özbek yetkililer sorunları çözüme kavuşturmak için çaba göstereceklerini vurguladı.