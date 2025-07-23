Özbekistan uyruklu kadının evinde ölü bulunması sonrası cenaze töreni düzenlendi

ÇANAKKALE'de evinde ölü bulunan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova (63), son yolculuğuna uğurlandı. Urkasimova'nın tabutunu kadınlar taşıdı.

Kozmik terapi enerjisi ve masaj işiyle uğraşan Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenip polise ihbarda bulundu. 21 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında, Esenler Mahallesi Neydim Sitesi'nde kaldığı eve giden polislere kapıyı, Urkasimova'nın sevgilisi Metin K. açtı. Metin K., Urkasimova'yı soran polislere kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapıyı açan ekipler, Dinara Alya Urkasimova'nın streç filme sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine Metin K. gözaltına alındı.

'KALP MASAJI YAPTIM, GERİ DÖNDÜREMEDİM'

Metin K.'nin polisteki ilk ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında içki içtik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi.Öte yandan, Urkasimova'nın 20 Temmuz'da WhatsApp durum güncellemesinde 'Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım' yazdığı belirlendi.Şehitler Camisi'nde öğle vakti Dinara Alya Urkasimova için cenaze namazı kılındı. Cenazede Urkasimova ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Urkasimova'nın tabutunu, kadınlar taşıdı. Urkasimova, Yeni Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,