Özbekistan ve Belarus, ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldı - Son Dakika
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Özbekistan ve Belarus, ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldı

Özbekistan ve Belarus, ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için işbirliği anlaşmaları imzaladı. Liderler, ticari-ekonomik, tarım, tekstil, gıda, elektroteknik ve ilaç sanayi gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla çalışma grupları oluşturulmasının önemini vurguladı. Ayrıca kültürel ve ticari alışverişin sürdürülmesi, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarında işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda da anlaşmaya vardılar.

08.02.2024 19:33
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Özbekistan ve Belarus, karşılıklı ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi ziyaret ile geldiği Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliği meselelerini ele aldı.

Görüşmede Mirziyoyev, Özbekistan ile Belarus arasındaki çok yönlü ilişkilerin son yıllarda kalite açısından yeni ve daha yüksek bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin olumlu gidişatından duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 15 arttığını belirtti.

Liderler, iki ülke arasında ticari-ekonomik, tarım, testil, gıda, elektroteknik ve ilaç sanayi, şehir planlama, ulaştırma ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çalışma gruplarının oluşturulmasının önemini vurgularken, ayrıca iki ülke bölgeleri arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede kültürel ve ticari alışverişi sürdürme konusunda mutabık kalan liderler, ayrıca yüksek ve mesleki eğitim, sağlık, kültür, spor ve turizm alanlarında işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik ortak programların kabul edilmesi konusunda anlaştı.

Mirziyoyev ve Lukaşenko, iki ülke parlamentoları, bakanlıklar ve bölgeler arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilerek sürdürülmesinin önemine işaret ederek ayrıca iki ülkenin Birleşmiş Milletler, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütünün de bulunduğu uluslararası kuruluşlar kapsamındaki siyasi diyaloğu ve karşılıklı desteğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Liderler, ülke hükümetlerini ikili ticaret hacmini en kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarılması konusunda görevlendirerek, bu amaçla ortak yatırım ve ticaret şirketlerinin kurulması, ihracat-ithalat teslimatına yönelik destek mekanizmaları ve elektronik ürün sertifikasyon sisteminin devreye alınması konusunda anlaşma sağladı.

Cumhurbaşkanları ayrıca iki ülke arasındaki kargo taşımacılığı için uygun koşulları yaratma, uluslararası karayolu taşıyıcılarını eğitme ve Güney Asya'daki büyük pazarlara giden koridorları etkin bir şekilde kullanma konusunda da uzlaştı.

Görüşmenin ardından Mirziyoyev ve Lukaşenko, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin ortak bildiriye imza atarak, taraflar arasında ayrıca iki ülke arasında 2024-2025 döneminde işbirliğinin geliştirilmesine yönelik eylem planı, elektronik ürün belgelendirme sistemlerinin kullanımı, rekabetin geliştirilmesi, tüketici haklarının korunması ve reklam piyasasının düzenlenmesi, bilim ve üretimde işbirliği, enerji, fikri mülkiyet, spor, kültür ve sanat, eğitim, tarım ve turizm alanlarını içeren işbirliği anlaşmalarını imzaladı.

Kaynak: AA

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