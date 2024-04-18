Özbekistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları Müttefiklik İlişkileri Anlaşması\'nı İmzaladı

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Özbekistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki ilişkilerin müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Müttefiklik İlişkileri Anlaşması'nı imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi ziyaret için gittiği Duşanbe'de, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Görüşmede, iki cumhurbaşkanı, ülkeleri arasındaki siyasi, ticari-ekonomik, sağlık, eğitim, kültürel ve insani alanlardaki ilişkilerin daha da geliştirilmesiyle ilgili meseleleri ele aldı.

Cumhurbaşkanları, endüstriyel işbirliğini teşvik etmek amacıyla enerji, elektronik, metalürji, madencilik, tekstil, ilaç, tarım sanayi ve diğer sektörlerde büyük çaplı ortak projelerin hayata geçirilmesine dikkati çekerek, sınır aşan su kaynaklarının ortak kullanımı konularında yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Bölgelerarası işbirliği ile ulaştırma ve transit taşımacılık alanlarında ilişkilerin öncelikli yönlerini belirleyen cumhurbaşkanları, bu bağlamda karşılıklı menfaatlere dayalı ortaklıkların genişletilmesini, hava ve demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi, transit yük taşımacılığı hacminin artırılması için uygun koşulların yaratılması gerektiğinin altını çizdi.

İkili ticaret hacmi 2 milyar dolara çıkarılacak

Cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması için sınır ticareti mekanizmasının geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, hükümetlerini en kısa zamanda karşılıklı ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılmasına yönelik çalışmaları hızlandırma konusunda görevlendirdi.

Orta Asya bölgesinin menfaatlerine sahip çıkmak ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak amacıyla bölgesel ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde yapıcı işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurgulayan iki cumhurbaşkanı, çağdaş tehdit ve tehlikelerle mücadelede yakın ilişkilerin sürdürülmesini ve Afganistan'da sosyo-ekonomik projelerin hayata geçirilmesine desteklerini dile getirdi.

Mirziyoyev, son yıllarda karşılıklı güven ve desteğe dayalı işbirliği sonucunda ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin benzeri görülmemiş bir düzeye yükseldiğini kaydederek, taraflar arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için ülkelerin büyük bir potansiyelinin ve imkanlarının bulunduğunu belirtti.

Rahman da iki ülke arasındaki yüksek düzeydeki siyasi ilişkiler ve ticaret-ekonomi, kültür ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin gelişmesi ve genişlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmenin sonunda Mirziyoyev ve Rahman, Özbekistan ve Tacikistan arasındaki ilişkilerin müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Müttefiklik İlişkileri Anlaşması'na imza atarken, iki ülke arasında sanayi, bilim-teknik, kültür ve turizm, iki ülke bölgeleri ve devlet kurumları arasındaki işbirliğini öngören 30'a yakın anlaşma yapıldı.