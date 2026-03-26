Özbekistan ve Tacikistan İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
Özbekistan ve Tacikistan İşbirliği Toplantısı

Özbekistan ve Tacikistan İşbirliği Toplantısı
26.03.2026 19:19
Taşkent'te gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliği güçlendirildi.

Özbekistan- Tacikistan Devletlerarası Yüksek Konseyi'nin ilk toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, resmi ziyaret kapsamında geldiği Taşkent'te, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından törenle karşılandı.

Taşkent'teki "Göksaray" Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen karşılama töreninin ardından Mirziyoyev ve Rahman ikili görüşmelerde bulundu.

Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı, Özbekistan-Tacikistan Devletlerarası Yüksek Konseyi'nin ilk toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda Mirziyoyev, yeni oluşturulan konsey mekanizmasının iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini daha ileri seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Rahman da Tacikistan ile Özbekistan arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri, iyi komşuluk ve dostane ilişkiler ile çok yönlü işbirliğinin sürekli olarak güçlendirilmesi ve genişletilmesinden duyduğu memnuniyeti kaydetti.

Toplantıda liderler, ikili ticaret hacminin artırılması, sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi ile su ve enerji alanlarındaki işbirliğinin derinleştirilmesi meselelerini ele alırken, bu çerçevede 2025'te 1 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 2030'a kadar 2 milyar dolara çıkarılması hedefini dile getirdi.

Taraflar ayrıca sınır ticaret merkezlerinin geliştirilmesi, dijital izin sistemlerinin uygulanması ve sınır kapılarının modernizasyonu konularında mutabakata vardı.

Toplantıda sanayi, tarım, tekstil, elektrik ve ilaç sektörlerini kapsayan yeni işbirliği projelerinin geliştirilmesinin önemine dikkati çeken liderler, ayrıca bölgesel güvenlik, Orta Asya'da çok taraflı işbirliği ve uluslararası gündem ile ilgili konuları da ele aldı.

Toplantı sonunda Mirziyoyev ve Rahman, Özbekistan ile Tacikistan arasında stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin genişletilmesine ilişkin ortak bildiriyi imzalarken, taraflar arasında ayrıca ticaret, sanayi, sağlık, bilim, kültür, turizm ve tarım alanlarını kapsayan bir dizi anlaşma ve yol haritası kabul edildi.

Görüşmelerin ardından sanayi üretimi, gıda işleme ve konut inşası gibi alanlarda hayata geçirilecek ortak yatırım projelerinin açılış etkinliğine katılan Mirziyoyev ve Rahman, daha sonra Tacikistan'ın Taşkent'teki büyükelçiliğinin yeni binasının açılışını yaptı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan ve Tacikistan İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

