Özbekistanlı Genç, Rubik Küpleriyle Filistinli Kadının Resmini Yaptı

Özbekistanlı Husan Mirzahabibov, Rubik küpleriyle kucağında çocuğunu tutan Filistinli kadının resmini yaparak, Filistin'in ve halkının yanında olduğu mesajını verdi.

Rubik küpleriyle farklı resimler yapmasıyla tanınan ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Özbekistanlı 19 yaşındaki Husan Mirzahabibov, 100 günü aşkındır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkıyla dayanışmasını Rubik küpleriyle yaptığı resimle ortaya koydu.

Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur, Özbekistan'ın merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün resimlerini Rubik küpleriyle yaparak sosyal medyada tanınan Mirzahabibov, bu kez de kucağında bebeğini tutan Filistinli kadının ve Filistin bayrağının resimlerini yaptı.

Filistinli annenin resmini yaparken kayıt altına aldığı görüntü, çeşitli sosyal medya ağlarında 10 milyondan fazla izlendi ve büyük beğeni topladı.

Mirzahabibov, Rubik küpleriyle üzerine İngilizce "Özgür Filistin" yazdığı Filistin bayrağının da resmini yaptı.

"Kalben Filistin ve halkının yanındayım"

Özbekistan'ın Cizzah iline bağlı Zaamin ilçesinde yaşayan Husan Mirzahabibov, konuyla ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkının acısının kendisini çok etkilediğini belirterek, Filistin halkına yanlarında olduklarını göstermek için Rubik küpleriyle bu resimleri yaptığını kaydetti.

Şimdiye kadar 200'e yakın konu ve ünlünün resimlerini yaptığını ifade eden Mirzahabibov, kucağında çocuğunu tutan Filistinli kadın resminin, yaptığı en anlamlı eserlerden olduğunu ve kendisini de çok etkilediğini söyledi.

Mirzahabibov, şöyle devam etti:

"Bu resimde, hala devam eden bu savaşta günahsız çocukların da kurban gittiğine anne ve çocuk örneğinde dikkati çekmek istedim. Bu resmi tüm dünya Müslümanlarının görmesinden de ayrıca mutluyum."

Bu resmin yapılmasının ardından Filistin'in Taşkent Büyükelçisi Cevad Muhammed Avad'ın kendisini büyükelçiliğe davet ettiğini dile getiren Mirzahabibov, Büyükelçi'nin Filistin sorununa dikkat çekmesinden dolayı halkı ve devlet başkanı adına kendisine teşekkür ettiğini aktardı.

Mirzahabibov, "Rubik küpüyle İsrail-Filistin çatışması konusunda tavrımı sergilemek ve Filistin halkının yanında olduğumu göstermek istedim. Kalben Filistin ve halkının yanındayım." ifadesini kullandı.

Filistinli kadın resminin kendisine ait sayfalarda ve diğer farklı sosyal ağlarda 10 milyondan fazla izlendiğini dile getiren Mirzahabibov, bu resmi yapmak için 1500'e yakın Rubik küpü kullandığını, resim üzerinde 8 saate yakın çalıştığını sözlerine ekledi.