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Özbekistanlı kadın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Özbekistanlı kadın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti

FATİH'te bir dairede yaşayan Özbekistanlı iki kadın, evlerine gelen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybederken, şüpheli polis tarafından yakalandı. Olayın yaşandığı daire mühürlendi.

23.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:40
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FATİH'te 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan Özbekistanlı iki kadın, evlerine gelen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre kiraladıkları dairede bir kız arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, evine gelen bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, eline aldığı bıçakla iki kadını defalarca bıçaklayarak evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadınları ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Kurbonova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kadının ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken olayın yaşandığı daire ise savcılık emriyle mühürlendi.

Özbekistanlı kadın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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