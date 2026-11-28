(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, tutuklu Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak'ın 161 gündür iddianame beklediğini, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ise 19 günde tahliye edildiğini belirtti. Özçağdaş, çocuklarını ayda bir saat görebildiğini söyleyen Durak'ın "Sahi, bir tek sizin mi evlatlarınız var?" sorusunu hatırlattı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından Adalar Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken 3 bin 700 liralık işgaliye cezasını yazdırmadığı iddiasıyla tutuklandığını belirten Fırat Durak'ın paylaşımını alıntıladı. Durak'ın 161 gündür iddianame beklediğini belirten Özçağdaş, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında 19 günde tahliye edilmesine işaret ederek "Merhamet değil, adalete ihtiyaç var!" dedi.

Özçağdaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkında 3 bin 700 TL'lik bir iddia olan kıymetli dostum Fırat Durak 161 gündür cezaevinde, hala iddianamesini bekliyor. 2,2 milyar TL vurgun yaptığı tescilli Fatma Betül Sayan Kaya ise 19 günde evine gitti. Merhamet değil, adalete ihtiyaç var. Ülkede adaletin kimlere nasıl uygulandığını anlamak için bazen tek bir sorunun yanıtı yeterlidir: 'Sahi, bir tek sizin mi evlatlarınız var?'"

DURAK: "TUTUKLAMA SİZE GELİNCE İSTİSNAİ TEDBİR BİZE GELİNCE BİR ZORUNLULUK MU?"

Özçağdaş'ın paylaşımını alıntıladığı Durak, 27 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarıyla kasım ayındaki açık görüşte çekilen fotoğrafı paylaştı. Çocuklarını açık görüşte ayda bir saat görebildiğini belirten Durak, Kaya'nın cezaevinde kaldığı sürenin iki açık görüş arasında geçen süreden kısa olduğunu ifade etti.

Durak, "Eski bakan 2.200.000.000 TL vurgun iddiasıyla tutuklandı, ben 3.700 TL bir işgaliye cezası yazdırmadığım iddiasıyla tutuklandım. O, 19 günde evine döndü, ben 161 gündür hücrede iddianame bekliyorum" dedi. Kaya'nın bir daha çocuğundan ayrı kalmamasını dileyen Durak, "Bu ülkede sadece sizin evlatlarınız mı var? Bozulan sadece onların ruh sağlığı mı? Tutuklama size gelince istisnai tedbir bize gelince bir zorunluluk mu" diye sordu.