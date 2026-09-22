Özçağdaş, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısı mağdurlarının ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Özçağdaş, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısı mağdurlarının ailelerini ziyaret etti

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Özçağdaş, Manisa Turgutlu\'daki okul saldırısı mağdurlarının ailelerini ziyaret etti
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan öğrencilerin ailelerini Manisa'daki hastanede ziyaret etti. Özçağdaş, okul güvenliğinin yalnızca fiziki tedbirlerle ele alınamayacağını, süreçlerin yeniden tasarlanması gerektiğini söyledi.

(MANİSA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan öğrencilerin ailelerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde ziyaret etti. Özçağdaş, okul güvenliğinin yalnızca fiziki tedbirlerle ele alınamayacağını belirterek, "Sonuna kadar bu süreçleri yeniden tasarlamamız lazım. Umuyorum bu, Türkiye'de gerçekten çocuklarımızı kaybettiğimiz son olay olur" dedi.

Özçağdaş, Turgutlu'da bir okulda yaşanan silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin ailelerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özçağdaş şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanında böyle olaylarla karşı karşıya kalmaya başladık. Bir Okul Saldırıları Komisyonumuz var. Bu komisyon birkaç yıldır, bizim ısrarla talep etmemize rağmen kurulmamıştı. En sonunda Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan acı olaylardan sonra iktidar bunu kabul etmek zorunda kaldı ve kuruldu. Bu tür olaylar aslında çoklu nedenleri olan olaylar. Okulların fiziki güvenliği kuşkusuz önemli. Orada güvenlik görevlisi olması çok önemli. Ama bununla birlikte, belki de daha önemlisi, bu okullardaki çocukların hangi sosyal koşullarda yaşadıkları, evlerinde ne gibi sorunlarla karşı karşıya oldukları, ebeveynlerinin kimler oldukları, birinci halkada kimlerle yaşadıkları, psikososyal olarak değerlendirme süreçlerinde ne görüldüğü, aileleriyle, akrabalarıyla ve arkadaşlarıyla ilişkileri gibi çok temel konular var.

Maalesef iktidar bunu görmüyor. Yani işte dün bir protokol imzalandı. Bu protokol 2016'dan beri imzalanan bir protokol. Bunun imzalanmış olmasını sorunun çözümü olarak gören bir anlayış var. Devlet, yurttaşlarının güvenliğini bu ülkenin her metrekaresinde sağlamakla mükelleftir. Dolayısıyla hem okulların içinde hem de okulların dışında öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidip geldiklerinden, okulda bulunduklarından emin olmamız gerekir.  Ailelerle sohbet ettim, burada konuştum. Tabii çok kaygılılar, çok üzgünler. Ailelerin yanında destek için gelmiş olan başka aileler de var burada. Onlar da dediler ki: 'Biz şimdi çocuklarımızı nasıl okula göndereceğiz?'

Yani böyle bir kent güvenliği olmaz. Bunun artık net bir sorun olduğunu ortaya koymamız lazım. Çok boyutu olduğunu kabul etmemiz lazım. ve 'İşte imzaladık protokolleri, verdik talimatları. Gerçekten bir sorun kalmadı. Hay Allah, münferit olaylar.' demememiz lazım. Sonuna kadar bu süreçleri yeniden tasarlamamız lazım. Biz Yeni Parti olarak bu konuda ciddi bir katkı yapıyoruz. Komisyonda da diğer tüm partiler bunu görüyorlar. Çünkü bunu çok uzun zamandır iktidara anlatmaya çalışıyoruz. Umuyorum bu, Türkiye'de gerçekten çocuklarımızı kaybettiğimiz son olay olur."

Kaynak: ANKA
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