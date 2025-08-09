Özcan İpsala ve Esetçe\'yi Ziyaret Etti

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, İpsala ilçesi ve Esetçe beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı makamında ziyaret etti.

Kerman, ilçede devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz'i de ziyaret eden Özcan, burada da yapılan çalışmaları dinledi.

Deniz, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sayın vekilimizle beldemizin ihtiyaçlarını, devam eden projelerimizi ve geleceğe dair hedeflerimizi istişare ettik. Esetçemizin kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Özcan da Trakya'nın her köşesinde vatandaşlarla gönül gönüle olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Sevgili'nin köy ziyaretleri sürüyor

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Hacıköy'e ziyarette bulundu.

Sevgili, köyde yapılması planlanan yeni park alanında incelemelerde bulunuldu. Parkın yapımına kısa süre içinde başlanacağını aktaran Sevgili, köylerdeki yaşam kalitesini artıracaklarını kaydetti.

Aliçopehlivan köyünü de ziyaret eden Sevgili, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi,

İl Genel Meclis Üyeleri Hakan İlkdoğmuş, Cevdet Kurt ve İsmail Aliş ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar da Sevgili'ye eşlik etti.

Kerman, sosyal tesis inşaatını inceledi

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yapımı süren sosyal tesis inşaatını inceledi.

Kerman, yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılacak olan düğün salonu, sinema salonu ve tiyatro salonunun inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kerman, ilçede sosyal yaşamı canlandıracak yatırımların, hem kültürel etkinliklerin artmasına hem de vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesine katkı sağlayacağını kaydetti.