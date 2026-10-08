Özdağ, Antalya Kepez\'de esnafı ziyaret etti; tatlıcıda satışlar yüzde 80 düştü

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Ünal Aydın

(ANTALYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Kepez ilçesinde esnafı ziyaret ederek partisinin ekonomiye ilişkin çözüm önerilerini içeren broşürleri dağıttı. Bir esnaf, işlerinin geçen yıla göre yüzde 50 ila 80 oranında azaldığını anlattı. Bir telefoncu ise piyasanın durgun olduğunu belirterek, "Her geçen sene daha da kötüye gidiyor. Zor dayanıyoruz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya programı kapsamında Kepez ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Partisinin ekonomi politikalarına ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı broşürleri dağıtan Özdağ, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında birçok esnaf, satışlarının azaldığını ve ekonomik koşullar nedeniyle işlerini sürdürmekte zorlandıklarını anlattı.

"GEÇEN SENEYE GÖRE İŞLERİMİZ YÜZDE 80 DÜŞTÜ"

Özdağ'a tatlı ikram eden bir pastane esnafı, işlerinin geçen yıla göre yüzde 80 azaldığını belirtti. Esnaf, geçen yıl bir kilogram tatlı alan müdavim müşterilerinin bu yıl 300-400 gram aldıklarını söyledi.

Bir başka pastane esnafı da işlerinin geçen yıla göre yüzde 60 azaldığını ifade etti. Bunun üzerine Özdağ, "Her esnaf yüzde 50 düştüğünü ifade ediyor. Bir yerde yüzde 80 dedi, yine tatlıcı. Sen de yüzde 60 dedin. Demek ki bu sektörde normalden daha fazla düşüş var" diye konuştu.

Bir başka esnaf ise Özdağ'a, "Başkanım sonuna kadar sizi destekliyoruz. Artık bıktık. Esnaf çok zor durumda. Artık bıktık. Esnaf çok sıkıntılı durumda. Allah yolumuzu açık etsin, bu beladan kurtarsın" dedi.

"YIL SONUNU GÖRÜR MÜYÜZ, GÖRMEZ MİYİZ BİLMİYORUM"

Daha önce tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten bir dondurmacı esnafı, Özdağ'ın işlerinin durumunu sorması üzerine, "Piyasa esnaf için çok kötü. Tekstil sektörü daha sıkıntılıydı" dedi.

Ekonomik koşullar nedeniyle geleceğe ilişkin kaygılarını dile getiren esnaf, "Yıl sonunu görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum. Gidişat iyi değil" ifadelerini kullandı.

Çocuk giyim mağazası işleten bir esnaf ise işlerinin iyi gitmediğini belirterek, "Bir çocuktan fazla yapan yok. Eskiden dedeler alırdı. Emekliler az maaş alınca artık onlar da almıyor" diye konuştu.

"DÖRT KİŞİ BİR GRAM ALTIN ALAMIYORUZ"

Özdağ'ın ziyaret ettiği bir dönerci esnafı da satışlarının geçen yıla göre yarıdan fazla azaldığını belirterek, "Piyasa çok düşük. Geçen sene 40 kiloya yakın satıyordum. Bu sene yüzde 50'den fazla düşüş var" dedi.

Aynı iş yerinde çalışan ve Hataylı olduğunu belirten döner ustası ise daha önce Hatay'da işlettiği dükkanı kapattığını, artık Antalya'da başka bir işletmede çalıştığını anlattı.

Yeniden iş yeri açmanın ekonomik koşullar nedeniyle mantıklı olmadığını ifade eden usta, "Hep zarar. Gider, gelirden daha çok" dedi.

Eşi ve iki kızıyla birlikte evde dört kişinin çalıştığını belirten döner ustası, "Dört kişi bir gram altın alamıyoruz" sözleriyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı dile getirdi.

"ŞİMDİ AYNI YERDE OLALIM, ZAFER'DE BULUŞALIM"

Bir beyaz eşya mağazasını da ziyaret eden Özdağ, esnafa, "Siz iyi olun diye dolaşıyoruz ama esnafın kötü olduğunu biliyoruz" dedi.

Esnafın bıyıklarını beğendiğini belirten Özdağ, "Aynı yerdendik galiba. Şimdi aynı yerde olalım, Zafer'de buluşalım" diye konuştu.

Özdağ'a lokum ikram eden bir kuruyemişçi esnafı ise işlerinin durumuna ilişkin soruya, "Düşük. Başkanım ekonomiyi biliyorsunuz, görüyorsunuz, halimiz harap" yanıtını verdi.

Özdağ'ın "Neyi bekliyorsunuz?" sorusu üzerine esnaf, "Ben hiçbir şey beklemiyorum. 46 yaşındayım, bir gün oy vermedim iktidara" dedi.

"ESNAFLA İLGİLİ ÇOK KÖKLÜ DÜZENLEMELERİMİZ VAR"

Yerel ürünler satan bir iş yerini ziyaret eden Özdağ, partisinin ekonomi politikalarını içeren broşürü esnafa vererek, "Esnafla ilgili çok köklü düzenlemelerimiz var. Bunları lütfen okuyun. Türk ekonomisi üzerindeki yükleri kaldıracağız. Türkiye'yi bir başka noktaya sıçratmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZOR DAYANIYORUZ"

Özdağ'ın işlerinin durumunu sorduğu bir telefoncu esnafı, "Durgun piyasa. Her geçen sene daha da kötüye gidiyor. Zor dayanıyoruz" dedi.

Bir fırına da girerek esnafın işlerinin nasıl olduğunu soran Özdağ, "Sormaya gerek yok" yanıtını aldı.

Bunun üzerine Özdağ, "Esnaf artık 'Sormaya gerek yok' diyor. Ekonominin durumunu daha iyi izah eden bir cevap yok bence" değerlendirmesinde bulundu.

"ESNAFIN DERDİNE YÖNELİK ACİL ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYOR"

Özdağ, esnaf ziyaretlerinin ardından Özdilek AVM'ye geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Özdağ, Kepez'deki esnafın ekonomik durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya Kepez'de de esnaf, geçen seneye göre işlerin en az yüzde 50 düştüğünü ifade ediyor. Tatlı sektöründe, pastacılarda, tatlıcılarda yüzde 80 ve yüzde 60 gibi oranlara da ulaşıyor. Tabii piyasada para olmadığı için esnaf, bu parasızlıktan ağır şekilde etkilenenlerin başında geliyor.

Hatta şöyle söyleyebiliriz, 7 seneden beri devam eden ekonomik buhranın en fazla etkilediği halk kesimleri emekli, dul ve yetimlerle esnaflar oluyor. Türkiye'de 17 milyon emekli, dul ve yetim var. Aileleriyle birlikte 10 milyona yaklaşan bir esnaf kesimi var. Yani 26 milyon insandan bahsediyoruz. Bunlar bu yaşanan ekonomik krizden korkunç ağır şekilde etkilenmiş durumdalar. Her gün daha fazla zarar ediyorlar ve bu işi daha uzun zaman sürdüremeyecek gibi görünüyor.

Onun için esnafın bu derdine yönelik acil önlemler alınması gerekiyor. Fakat bu ekonomi yönetiminin bırakın acil önlem alması, ekonomiyle ilgili milletin önüne bir perspektif koyması bile mümkün değil."