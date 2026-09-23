Özdağ, Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemleri Yılmaz ve Şimşek'e sordu - Son Dakika
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Özdağ, Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemleri Yılmaz ve Şimşek'e sordu

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Özdağ, Borsa İstanbul\'daki manipülatif işlemleri Yılmaz ve Şimşek\'e sordu
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Selçuk Özdağ, Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemlere ilişkin Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Özdağ, fon ve portföy şirketlerindeki fiyat hareketlerine ilişkin denetim zafiyeti iddialarının incelenmesini istedi.

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Borsası'ndaki gelişmeler ile sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergeleri verdi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Borsası'ndaki gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı soru önergesi verdi.

Özdağ, "Son dönemde bazı fon ve portföy şirketlerinin gerçek ekonomik değerleriyle bağdaşmadığı şekilde yüksek değerlere yatırımcıya tuzak amaçlı ulaştırılması ve son gelinen süreçte binlerce yatırımcının milyarlarca liralık kayıplarla karşı karşıya kalması, kamu kurumlarının denetim görevini zamanında ve etkin biçimde yerine getirip getirmediği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur" dedi.

ÖZDAĞ, PİYASADAKİ GELİŞMELERİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ İLE VE BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'E SORDU

Özdağ, önergesinde şu soruları yöneltti:

"Fon ve portföy şirketlerindeki olağan dışı büyüme, değerleme ve fiyat hareketlerini zamanında tespit etmekle görevli SPK, Borsa İstanbul ve ilgili kamu birimleri neden zamanında harekete geçmemiştir? Bu kurumlarda görev yapan yetkililerin herhangi bir ihmali veya sorumluluğu tespit edilmiş midir? Halka arz ve değerleme süreçlerinde gerçeğe aykırı veya manipülatif işlemlerin önlenmesi konusunda SPK ve diğer ilgili kamu kurumlarının denetim zafiyeti bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa bu zafiyete yol açan kamu görevlileri hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Vatandaşlarımızın milyarlarca liralık birikiminin manipülatif işlemlerle haksız kazanca dönüştürülmesine göz yumulduğu iddiaları karşısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların kurumlarının görevlerini ihmal edip etmediğinin araştırılması ve sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında işlem yapılması için kapsamlı bir inceleme başlatacak mısınız?"

Kaynak: ANKA
Borsa İstanbulMehmet ŞimşekSelçuk ÖzdağPolitikaEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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