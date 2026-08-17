Özdağ\'dan Madenci Eylemine Destek

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemine destek ziyaretinde bulunurken, mücadelelerinin sonuna kadar işçilerin yanında olacaklarını belirtti.

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Elazığ ETİ Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri, Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdürüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bakanlık önündeki madencileri ziyaret etti. Özdağ, "Biraz önce Sayın Başkan'la görüşürken de ifade ettiğim bir hususun altını çizmek istiyorum. Burada verilen, başından beri mücadele, Türkiye'nin uzun yıllardan beri görmediği bir işçi mücadelesi olarak gerçekten bütün topluma onur vermesi gereken bir hak ve emek mücadelesi. Onun için tebrik ediyoruz kendilerini. Bakın, bu işte demokrasi mücadelesi, bu anayasa ve hukuk içerisinde hakkını arama mücadelesi ve örnek oluyor" dedi.

Özdağ, bu mücadelenin yanında Zafer Partisi olarak ilk günden itibaren durduklarını ve mücadele zafere gidene kadar madencilerin yanında olacaklarını söyledi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemin 110 işçinin değil, Türkiye işçi sınıfının direnişi olduğunu belirterek, işçilerin haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Çakır, gözaltılarla işçilerin yıldırılmaya çalışıldığını ifade ederek, mücadeleyi yasalar çerçevesinde sürdüreceklerini vurguladı.

Özdağ, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Deprem olmasını arzu etmiyoruz. Ama deprem olduğu zaman devletin dönüp çağırdığı insanlar bu insanlar. Hiç kimsenin giremediği enkazın içerisine girip canları kurtaran bu insanlar. Evet, yerin altında çalıştıkları için her gün ölümle burun buruna yaşayan bu insanlar. Bakın, bu insanların içerisinde bir tane şişman, kilolu var mı? Kameralarınızı da lütfen tutun. Ekmek mücadelesi işte böyle veriliyor" diye konuştu.