Ümit Özdağ'dan şehit yakınları ve gazilere destek: Hakkınızı arayın, arkanızdayız - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan şehit yakınları ve gazilere destek: Hakkınızı arayın, arkanızdayız

20.07.2026 20:01
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, eşit özlük hakları talebiyle Ankara'da oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve gazilere destek vererek, adil haklar için sokağa çıkmalarının önemini vurguladı ve bürokratik engellere tepki gösterdi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, er şehit yakınları ve gazilerin eşit özlük hakları talebiyle başlattıkları eylemin 8'inci gününde yaptığı konuşmada, "Bazı şeyleri toplumun gündemine taşımak için sosyal medyanın ötesine geçip, sokağa taşımak gerekiyor. Siz Anadolu'nun en yüksek dağlarında mücadele ettiniz ama yıllarca kendi hakkınızı savunmak için sokağa çıkmadınız, şimdi zamanı. İyilik istemiyorsunuz. Adil olanı hakkınız olanı istiyorsunuz. Bunu da demokratik haklarınızı kullanarak en güzel şekilde yapıyorsunuz. Biz de sizin arkanızdayız" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gaziler, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta başlattıkları oturma eylemine 8'inci gününde Güvenpark'ta devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şehit yakınları ve gazilere destek ziyaretinde bulunarak taleplerini dinledi.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Vatanın birliği için birlikte mücadele edenler, bu mücadeleden sonra adeta farklı noktalardaymış gibi kendi istekleriyle değil, uygulanan yanlış politikalarla konumlandırılıyor. Bu sadece sizin için geçerli değil, gazi olup uzuv kaybı olmadığı için gazi kabul edilmeyen çok asker var. 5 kurşun yemiş, gazi kabul edilmemiş, niye? Mevzuat hazretleri öyle diyor. Sanki mevzuat hazretleri gibi birisi var, o yazıyor. İki kişi bir araya geliyor yazıyor. Değiştirirsiniz ortadan kalkar. Akıtılan kanın, kaybedilen kemiğin kaç miligram olduğunu mu tartacaksınız da gazisin veya gazi değilsin diyeceksiniz? Vatan, millet uğruna savaşırken kanı dökülen kişi gazidir, bizim inancımız budur."

"TASARRUF EDECEĞİNİZ ÇOK YER VAR"

Bu, terörle mücadeleyi, zerre bilmeyen, tek hedefi bütçe denkliği, mümkün olduğunca az hazine harcaması üzerine kafasını kurgulamış bürokratların hazırladığı ve siyasetçilerin de onayladığı belgelerin sunucudur. Devlet harcamalarını azaltmak istiyorsanız Suriyelilere 11 milyar dolar para harcamayın, tasarruf edeceğiniz çok yer var. Malum şirketlere vergi affı getirmeyin, insani yardım diye yurt dışına 7 milyar harcamayın. Biz size kaynak bulalım ve bütün gazilerimiz bizim bulduğumuz kaynakla hak ettikleri maddi bedeli alabilsin.

"BAZI ŞEYLER GÜNDEME TAŞIMAK İÇİN SOKAĞA TAŞIMAK GEREKİYOR"

Sizi tebrik ediyorum, bazı şeyleri toplumun gündemine taşımak için sosyal medyanın ötesine geçip harekete, sokağa taşımak gerekiyor. Siz Anadolu'nun en yüksek dağlarında mücadele ettiniz ama yıllarca kendi hakkınızı savunmak için sokağa çıkmadınız, şimdi zamanı. İyilik istemiyorsunuz. Adil olanı hakkımız olanı istiyorsunuz bunu da demokratik haklarınızı kullanarak en güzel şekilde yapıyorsunuz. Biz de sizin arkanızdayız.

Gazilerimize olan saygısız davranışları üzüntüyle görüyoruz bunların bir bölümü cehaletten ve bilinçsizlikten, bir bölümü de ideolojik düşmanlıktan. Türk milletinin çok çok çok büyük bir çoğunluğu size şükran borçlu sağ olun var olun."

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ'dan şehit yakınları ve gazilere destek: Hakkınızı arayın, arkanızdayız - Son Dakika

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