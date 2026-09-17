Özdağ, Diyarbakır'daki iki dilli tabelalar için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Özdağ, Diyarbakır'daki iki dilli tabelalar için suç duyurusunda bulundu

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Özdağ, Diyarbakır\'daki iki dilli tabelalar için suç duyurusunda bulundu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır'da bazı cadde, sokak ve yönlendirme tabelalarının Türkçe ve Kürtçe hazırlanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özdağ, "Bu konuda yargıyı harekete geçmeye davet ediyoruz. Onun için de bu suç duyurusunda bulunduk" dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır'da bazı cadde, sokak ve yönlendirme tabelalarının Türkçe ve Kürtçe olarak iki dilli hazırlanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özdağ, "Bu konuda yargıyı harekete geçmeye davet ediyoruz. Onun için de bu suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır'da bazı cadde, sokak ve yönlendirme tabelalarının Türkçe ve Kürtçe olarak hazırlanmasına ilişkin Ankara Adliyesi'ne gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Özdağ, başvurunun Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile ilgili ilçe belediyelerinin başkan ve yöneticileri hakkında olduğunu belirtti.

Anayasa'nın 3'üncü maddesine işaret eden Özdağ, kamu hizmetlerinin Türkçe yürütülmesinin zorunlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Anayasa'mızın 3'üncü maddesi çok net bir şekilde Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini ve dilinin de Türkçe olduğunu söyler. Kamu hizmetlerinin Türkçe görülmesi bir zorunluluktur. Ancak hem bölücü örgüt hem de bölücü örgütle aynı politik çizgiyi temsil eden siyasi partiler ve bu siyasi partilerin oluşturduğu belediye başkanları, yıllardan bu yana Anayasa'yı ve yasaları çiğneyerek 'çok dilli belediyecilik' adı altında faaliyette bulunuyorlar ve trafik levhaları başta olmak üzere birçok kamu hizmetinde Türkçe dışında dil kullanımına da gidiyorlar."

"BU KONUDA YARGIYI HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Danıştay 8. Dairesi'nin Sur Belediyesi hakkında 2007 yılında verdiği karara değinen Özdağ, şunları söyledi:

"Oysa Danıştay'ın bu konuda almış olduğu bir karar var. Danıştay 8. Dairesi'nin 22 Mayıs 2007 tarihli, Sur Belediyesi ile ilgili alınan kararıyla bu iki dilli uygulamanın yasaklanması ve hem belediye başkanının hem de belediye meclisinin görevden alınması söz konusu olmuştu. Bu karar hala geçerliyken şimdi Türkiye'nin her yerinde, Güneydoğu Anadolu'da bu tür levhaların ön plana çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz. ve bu konuda yargıyı harekete geçmeye davet ediyoruz. Onun için de bu suç duyurusunda bulunduk."

"YASALARIN UYGULANMASINI BEKLİYORUZ"

Bir gazetecinin, yargıdan beklentilerinin ne olduğu sorusuna Özdağ, şu yanıtı verdi:

"Yasaların uygulanmasını bekliyoruz. Anayasa'nın amir hükmünün ve bu konuyla ilgili Danıştay kararının uygulanmasını bekliyoruz. Şu anda hukuksuz bir durum söz konusu. ve fiili duruma hukuk kılıfı giydirilmeye bile çalışılmıyor. Bu normal kabul ediliyor. Bu normal değil. Bu, yasaya aykırı. Yani siz bir başka noktada yasayı çiğnediğiniz zaman yargı harekete geçiyor da burada yasanın çiğnendiği, Anayasa'nın çiğnendiği açıkken neden yargı harekete geçmiyor? İşte biz yargının harekete geçmesi için bu başvuruyu yaptık, suç duyurusunda bulunduk."

Kaynak: ANKA
Ankara BaşsavcılığıZafer PartisiDiyarbakırÜmit ÖzdağPolitikaGüncelSon Dakika

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