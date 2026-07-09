Özdağ: NATO Zirvesi'nden Somut Kazanım Yok

(ANKARA) - Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Ankara'da yapılan NATO Zirvesi'de Türkiye'nin öncelik verdiği bölgesel meselelerde herhangi bir somut gelişme yaşanmadığını belirterek, "Ne mazlum Gazze için ne de dost ve kardeş İran halkı için somut bir kazanım ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Özdağ, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, zirvenin Türkiye açısından somut sonuçlar üretmediğini belirtti.

Zirvenin sonuç bildirgesinin yayımlandığını hatırlatan Özdağ, Türkiye'nin zirveden elde ettiği kazanımların sorgulanması gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine değinen Özdağ, "Trump'ın içi boş ve samimiyetten uzak iltifatlarının ötesinde Türkiye bu zirveden ne kazandı?" sorusunu yöneltti.

Zirve boyunca kamuoyunun daha çok Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koşması, Maraş usulü dondurma ikramı, yeniçeriler ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları gibi görüntülerle meşgul edildiğini belirten Özdağ, buna karşın Türkiye'nin öncelik verdiği bölgesel meselelerde herhangi bir somut gelişme yaşanmadığını kaydetti.

Özdağ, "Ne mazlum Gazze için ne de dost ve kardeş İran halkı için somut bir kazanım ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uzun süredir gündeminde bulunan F-35 savaş uçakları konusuna da değinen Özdağ, ABD Başkanı Trump'ın zirvenin başındaki açıklamalarının iyimser bir hava oluşturduğunu ancak süreç sonunda verilen mesajların beklentileri karşılamadığını söyledi. Özdağ, Trump'ın zirveden ayrılırken kullandığı ifadelerin çok daha temkinli ve ikircikli olduğunu, bunun F-35 konusunda beklentilerin henüz karşılanmadığını gösterdiğini öne sürdü.

Bölgedeki güvenlik risklerinin giderek arttığını vurgulayan Özdağ, İran'da Bender Abbas'taki patlamanın ardından Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinden de patlama sesleri geldiğine ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu belirtti.

Özdağ, "İslam beldeleri vurulmaya, Müslüman kanı akmaya devam ediyor. Bölgede tansiyon düşmek yerine yükselmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.