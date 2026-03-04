Özdağ: Türkiye'ye büyük tuzak kuruluyor - Son Dakika
Özdağ: Türkiye'ye büyük tuzak kuruluyor

04.03.2026 16:23
Ümit Özdağ, muhalefeti Atatürk çizgisine dönmeye davet etti ve Türkiye'nin parçalanmasına karşı uyardı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk milletine büyük bir tuzak kurulmuş ve 'İsrail'in hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin parçalanması' çalışmaları son hızıyla devam etmektedir. Bu hedef doğrultusunda atılan adımlara 'DEM Parti'ye siyaset alanı açalım, Kürtleri Türk milletinden koparıp, ayrı bir millet statüsüne sokalım' diyen muhalefet partilerini de Atatürk çizgisine dönmeye davet ediyorum. Zafer Partisi olarak tek başımıza kalsak da İsrail'in Büyük Ortadoğu Projesi'ni Türkiye'de hayata geçirmenize izin vermeyeceğiz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'yi ve Büyük Türk Milleti'ni yıllardan bu yana bulunduğum her platformda uyardım; 'İsrail'in Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında önce Irak, sonra Suriye, sonra İran bölünecek ve ardından sıra Türkiye'ye gelecek'. Ülkemizde milyonlarca sığınmacı ve kaçağın bulunması da terörist başı Öcalan'ın serbest bırakması, PKK terör örgütüyle sözde barış yapılması çalışmaları da sıranın Türkiye'ye geldiğinin ön hazırlığıdır."

"Muhalefet partilerini de Atatürk çizgisine dönmeye davet ediyorum"

Türk Milleti'ne büyük bir tuzak kurulmuş ve 'İsrail'in hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin parçalanması' çalışmaları son hızıyla devam etmektedir. Bu hedef doğrultusunda atılan adımlara 'DEM Parti'ye siyaset alanı açalım, Kürtler'i Türk Milleti'nden koparıp, ayrı bir millet statüsüne sokalım' diyen muhalefet partilerini de Atatürk çizgisine dönmeye davet ediyorum. Zafer Partisi olarak, Türk Milleti'ne kurulan tuzakların parçası değil, milletimizi bir arada tutan güç olarak tek başımıza kalsak da İsrail'in Büyük Ortadoğu Projesi'ni Türkiye'de hayata geçirmenize izin vermeyeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene"

Kaynak: ANKA

