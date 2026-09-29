Özdağ, tutuklanan gazeteci Ergin için \'iyi bir gazeteci\' diyerek geçmiş olsun diledi

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Fatih Ergin'in tutuklanmasına ilişkin, "Fatih Ergin iyi bir gazetecidir. Tutuklanması zamanın ruhunun gereğidir. Geçmiş olsun sevgili Fatih... Bu da geçer elbet" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Fatih Ergin'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Ergin iyi bir gazetecidir. Tutuklanması zamanın ruhunun gereğidir. Geçmiş olsun sevgili Fatih... Bu da geçer elbet" ifadesini kullandı.