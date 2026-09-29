Özdağ, tutuklanan gazeteci Ergin için \'iyi bir gazeteci\' diyerek geçmiş olsun diledi

Özdağ, tutuklanan gazeteci Ergin için 'iyi bir gazeteci' diyerek geçmiş olsun dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Fatih Ergin'in tutuklanması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdağ, Ergin'i 'iyi bir gazeteci' diye nitelendirip tutuklanmasını 'zamanın ruhunun gereği' olarak değerlendirdi ve geçmiş olsun diledi.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Fatih Ergin'in tutuklanmasına ilişkin, "Fatih Ergin iyi bir gazetecidir. Tutuklanması zamanın ruhunun gereğidir. Geçmiş olsun sevgili Fatih... Bu da geçer elbet" ifadesini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Fatih Ergin'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Ergin iyi bir gazetecidir. Tutuklanması zamanın ruhunun gereğidir. Geçmiş olsun sevgili Fatih... Bu da geçer elbet" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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