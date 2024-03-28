Özdemir Manavoğlu, AESOB'u ziyaret etti - Son Dakika
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Özdemir Manavoğlu, AESOB'u ziyaret etti

Özdemir Manavoğlu, AESOB\'u ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek, Muratpaşa için hayata geçireceği projeleri anlattı. Manavoğlu, esnaf ve sanatkarların sorunlarını dinledi ve Muratpaşa'nın hak ettiği değere gelmesi için mücadele ettiklerini belirtti. AESOB Başkanı Dere de ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.

28.03.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
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Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (AESOB) ziyaret etti.

Manavoğlu, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve oda başkanlarıyla bir araya gelerek, göreve gelmesi durumunda Muratpaşa için hayata geçireceği projelerini anlattı.

Esnaf ve sanatkarların sorun, talep ve beklentilerini dinleyen Manavoğlu, "Muratpaşa'nın kurucu belediye başkanı olan babamın döneminden bana miras olarak kabul ettiğim projeler ve yarım kalanlar var. Antalya'nın hakkettiği değere gelmesini sağlayacak olan projeler var. Bu projeler bizi heveslendirdi. Bu heves ve heyecanla bu yola girdik. Antalya ve Muratpaşa'nın hak ettiği değere gelmesi, yarım kalan hizmetlerin tamamlanması amacıyla mücadelemizi veriyoruz." diye konuştu.

Manavoğlu, Lara ormanlarına yönelik projesinin olduğuna değinerek, Muratpaşa'da orman havası almak için çıktıklarında ilçe değiştirmek zorunda kalarak, Kepez kent ormanına gidebildiklerini dile getirdi.

Amatör balıkçılık ya da amatör sporla ilgilenenlerin Muratpaşa'da sahil olmasına rağmen kullanamadığını belirten Manavoğlu, şöyle devam etti:

"Konyaaltı ya da Aksu ilçesinden teknelerimizi denize indirmek zorunda kaldığımızı gördük. Lara sahilini kullanamadığımızı gördük, bunlar bizi heyecanlandırdı. Dedik ki Cırnık Köprüsünden kanolarla gondollarla Düden Şelalesine kadar gezinti yaparak ilerleyelim. Balık tutma havuzlarında balıklarımızı tutalım, uçurtma parklarında günümüzü geçirelim ama gördük ki bizim yürüyüş yollarımız bisiklet yollarımızla çakışır halde. Görme engelli vatandaşlarımızın en çok olduğu yerde Cumhuriyet mahallesinde kaldırımların olmadığını gördük."

AESOB Başkanı Dere de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Politika, Güncel, Son Dakika

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