Özdil, Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığına Seçildi

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Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığına seçilen Mahmut Mustafa Özdil, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Birol Akgün'den devraldı.

Maarif Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, 8,5 yıldır Vakfın başkanlığını yürüten Prof. Dr. Birol Akgün'ün Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanmasının ardından yeni Başkan Özdil oldu.

Vakfın genel merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde, Türkiye Maarif Vakfı mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeleri, daire başkanları ve çalışanlar yer aldı.

Törende, Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığına yeni seçilen Özdil, Akgün'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Akgün de yeni Başkan Özdil'e Maarif mührünü simgeleyen özel bir yüzük hediye etti.

Vakfın kurulduğu 2016'dan bu yana başkanlık görevini yürüten Akgün, Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı süresince vakfın işlerini yürütme noktasında büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Akgün, "Bu büyük kurum artık kendi kurumsal yönetim anlayışını büyük ölçüde geliştirdi." ifadesini kullanarak, tüm çalışanlara teşekkür etti ve yeni Başkan Özdil ile vakfın yeni mütevelli ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Törenin ardından Özdil, Akgün'e teşekkürlerini ileterek "8 buçuk yıl boyunca çalışma arkadaşlığı yaptık. Destekleri için Birol hocama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı azim ve şevkle vakfı daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Akgün, vedalaşarak Türkiye Maarif Vakfından alkışlarla uğurlandı.

Mahmut Mustafa Özdil kimdir?

1975 doğumlu Özdil, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000'de mezun oldu. Aynı üniversitede kamu hukuku alanında yüksek lisans yapan Özdil, idare hukuku ve idari yargılama hukuku alanlarında akademik çalışmalar yürüttü. Özdil, bu alanlarda dersler verdi ve hukuk danışmanlığı yaptı.

Türkiye Maarif Vakfının kuruluşundan bu yana Vakfın Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerini üstlenen Özdil, evli ve bir çocuk babası.

Maarif Vakfı, 55 ülkede bulunan 452 okul, 1 üniversite ve 18 eğitim merkezi, 12 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 44 yurt binası ile uluslararası eğitim liginde ilk beşte Türkiye'yi temsil ediyor.