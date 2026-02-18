Özel Bireyler Ilgaz Dağı'nda Eğlendi - Son Dakika
Özel Bireyler Ilgaz Dağı'nda Eğlendi

18.02.2026 10:32
Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler, Yurduntepe Kayak Merkezi'nde keyifli bir gün geçirdi.

Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Sevgi Varsa Engel Yoktur" projesi kapsamında, özel gereksinimli bireyler için Ilgaz Dağı gezisi düzenlendi.

Geziye İl Özel İdaresi, Kastamonu Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Yurduntepe Kayak Merkezi'nde faaliyette bulunan Aras Grup ve Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği de destek verdi.

Teleferiğe binen özel bireyler ve aileleri, kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, çok özel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Boyraz, şöyle konuştu:

"Özel bireylerimle 110 kişilik ekiple bugün Kastamonu Ilgaz'da misafirdik. Cennet köşe Kastamonu'muzun Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde özel bireylerimizle dolu dolu, gönüllerince eğlendikleri, ömürlerince unutamayacakları bir gün geçirdik. Bizim için çok kıymetliydi. Özel bireylerim çok istiyordu ama yoğunluktan fırsatımız olmamıştı. Özel bireylerimizi yürekten hissettirerek ağırladılar."

Aynur Şahin de zihinsel engelli oğluyla Ilgaz Dağı'na geldiğini belirterek, "Çok eğlendik. Oğlumun hayaliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Zihinsel engelli Sena Çadırcı ise "Annemle çok mutlu olduk. Evden dışarıya çıkamıyordum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

