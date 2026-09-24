Özel BM\'de FETÖ ve PKK\'yla mücadeleyi anlattı, 2028 konferansına ev sahipliği istedi

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, BM 81'inci Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen Terör Mağdurları Dostlar Grubu 7'nci Bakanlar Toplantısı'na katılarak Türkiye'nin terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadelesini vurguladı. Özel, Türkiye'nin 2028'de BM Uluslararası Terörizm Mağdurları Konferansı'nın üçüncüsüne ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, BM 81'inci Genel Kurulu marjında New York'ta İspanya ile Irak'ın eş-başkanlığında ve BM Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT) işbirliğinde düzenlenen Terör Mağdurları Dostlar Grubu 7'nci Bakanlar Toplantısı'na katılarak hitapta bulundu.

Özel, hitabında, Türkiye'nin terörizmin her türü ve tezahürü ile kararlı mücadelesini vurgulayarak, FETÖ ve PKK başta olmak üzere ülkemizin terör örgütleriyle mücadelesine değindi. Terör mağdurlarına yönelik olarak ülkemizde atılan adımlar hakkında bilgi vererek, 2028 yılında BM Uluslararası Terörizm Mağdurları Konferansı'nın üçüncüsüne evsahipliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtti.