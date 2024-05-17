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Özel çocuk Medine, akülü arabası olmasını çok istiyor

RİZE - Rize'de engeli nedeniyle evden çıkamayan 16 yaşındaki Medine Şen evlerinde sürekli misafir ağırlayarak hem sosyalleşiyor hem de ailesi ile birlikte bu durumdan çok mutlu oluyor.

Rize'de 2008 yılında Medine Şen, engelli olarak dünyaya geldi. Küçük Medine, ilköğretimini tamamladıktan sonra ortaöğretimini evde eğitim programı ile görmeye başladı. Ortaöğretim çağına kadar fazla sosyal olmayan 16 yaşındaki Medine, evine Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan evde eğitim programı ile gelen öğretmenlerin kendisiyle özel ilgilenmesiyle birlikte sosyal hayatta daha aktif hale gelmeye başladı. Medine, engeli yüzünden kendi başına dışarı çıkamamasından ötürü evde her zaman misafir istiyor ve misafir ağırlamak onu hayatın en mutlu bireyi yapıyor. Evine gelen misafirler ve öğretmenleri sayesinde hayata sımsıkı sarılan Medine'nin yüzünden gülüş eksik olmuyor.

"Dışarı çıkamadığı için sürekli eve birilerinin gelmesin istiyor"

Kızları Medine'nin engeli nedeniyle dışarıya çıkamadığını ve bu yüzden sürekli evde misafir ağırlamak istediğini ifade eden anne Tenzile Şen, "Her sorunuyla ilgileniyorum. Yemeği, her şeyini yapıyorum. Ondan sonra evimi topluyorum. Genellikle Medine ile ilgileniyorum. Günümüz beraber geçiyor. Aynı genç kız gibi. Tableti ve oyuncakları ile oynar. Başka bir şeyle pek ilgilenmez. Büyük insanları çok sever. Misafir çok istiyor. Onlarla konuşup vakit geçiriyor. Mutlu oluyor. Onlarla sohbet etmeyi seviyor. Dışarı çıkamadığı için sürekli birilerinin gelmesin istiyor. Öğretmenleri ile çok güzel zaman geçiriyor. Onların hep yanında durmasını istiyor. 'Hocam ne zaman gelecek?' deyip saati bekliyor. En çok öğretmenlerini seviyor. Öğretmenleri ile çok mutlu. Akülü arabası olmasını istiyor. Onla beraber gezmek istiyor" şeklinde konuştu.

"Medine'nin 5. sınıftan itibaren çok gelişim gösterdi"

Medine'nin sürekli ziyaretine geldiklerini ve onunla keyifli vakit geçirdiklerini dile getieren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun müdürü Ebubekir Salihoğlu ise "Medine'yi ziyarete geldik. Öğretmenlerimiz onla beraber vakit geçiriyor. Akademik yönden de katkı sağlıyorlar. Bu noktada Medine'nin 5. sınıftan itibaren çok gelişim gösterdi. Medine'nin psikolojik yönden de çok katkı sağladığını görüyoruz. Hem Medine bizimle birlikte vakit geçirmekten mutlu olurken bizde aynı zamanda mutlu oluyoruz. Bu sene onu mezun edeceğimizin de üzüntüsünü taşıyoruz. Bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün uygun görmesi halinde öğretmenlerimizi lise hayatı boyunca da görevlendirmeyi hem kendisi hem de öğretmenleri istiyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim için Medine'miz bir tane"

İlk başlarda Medine'nin kendisini ifade edemeyecek kadar çekingen olduğunu ancak sonrasında aldığı eğitimler ve misafir ağırlamalarından ötürü çok yol kat ettiklerini ifade eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun müdür yardımcısı Aynur Yılmaz ise "Medine çok özel bir çocuk. Benim de iki tane çocuğum var ama Medine'de benim için ayrı bir noktada. Annesi ile de artık abla kardeş olduk. Biz bu eve gelince artık öğretmen olarak gelmiyorum. Ben buraya Medine'nin ablası olarak, sırdaşı olarak geliyorum. Yeri geliyor biz onla dertleşiyoruz. Sorunlarını bize anlatıyor. Öğretmenlik hayatım boyunca unutamayacağım çok özel çocuklardan bir tanesi. İlk geldiğimizde Medine kendini pek ifade edebilen bir çocuk değildi. İnsanları gördüğünde konuşmayan kapanık bir çocuktu. Okuma yazma konusunda çok yol kat ettik. Sayıları öğrettik. İngilizce kelimeler öğrendi. Artık Medine kendini daha güzel ifade ediyor. Evine gelen misafirle de çok güzel duygularını dile getiriyor. Bizim için Medine'miz bir tane. O benim çiçeğim" dedi.

Medine'nin ailesi için olduğu gibi kendileri için de bir cevher olduğunun altını çizen Yılmaz, "Medine'nin annesi de biz ilk geldiğimizde özel çocuğunun farkında değildi. O da içine kapanıktı. Biz geldikten sonra o da sosyalleşti. O da Medine gibi bir değerin elinde olduğunu biz geldikten sonra farkında vardı. Gerçekten elinde çok güzel bir cevher var. O bizim hem dünyalığımız hem de cennetliğimiz" şeklinde konuştu.

"Büyüklerimizin de ziyaretlerini bekliyorum"

Evine daha çok misafir beklediğini ifade eden Medine ise Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in kendisini ziyaret ettiğini ve bundan çok mutlu olduğunu dile getirerek "Belediye Başkanımız beni ziyarete gelmişti. Çok mutlu olmuştum. Diğer büyüklerimizin de ziyaretlerini bekliyorum" dedi.