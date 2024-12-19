Özel Çocuklara Müzik Dinletisi

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören öğrencilere müzik dinletisi sundu.

NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Doç. Dr. Muhittin Özdemir ve Öğretim Görörevlisi Dr. Volkan Kaptan'ın koordinatörlüğünde üniversite öğrencileri özel çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için vakıfta bir araya geldi.

Konservatuvar öğrencileri, "Boş kalan çerçeve", "Sevdan olmasaydı", "Sevmekten kim usanır" gibi eserlerini seslendirdi.

Özel çocuklar, zaman zaman söylenen şarkılara eşlik etti.