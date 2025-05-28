Özel Eğitim Öğrencilerine Bahar Şenliği

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitim öğrencilerine yönelik bahar şenliği düzenlendi.
Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla başladı.
Etkinlikte, mehter takımı, illüzyon ve palyaço gösterisi sunuldu, özel öğrenciler için çeşitli oyunlar düzenlendi.
Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü katıldı.
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