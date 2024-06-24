Özel Eğitim Okulunda Down Sendromlu Öğrenciye Şiddet Uygulayan Öğretmen Yargılanıyor - Son Dakika
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Özel Eğitim Okulunda Down Sendromlu Öğrenciye Şiddet Uygulayan Öğretmen Yargılanıyor

Özel Eğitim Okulunda Down Sendromlu Öğrenciye Şiddet Uygulayan Öğretmen Yargılanıyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki özel eğitim uygulama okulunda down sendromlu öğrencisine şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş'ün yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık tutuklu olarak hazır bulunurken, mağdur öğrencinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı. Türkiye Down Sendromlular Derneği üyeleri ise duruşmanın bitmesini adliye önünde bekledi. Duruşma sonunda sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi ve duruşma 19 Temmuz'a ertelendi. Mağdurun annesi ve müşteki avukatları adaletin yerini bulduğunu belirtirken, sanık avukatı ise meşru müdafaa taleplerinin reddedildiğini söyledi. İddianamede ise öğretmenin down sendromlu öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi.

24.06.2024 20:19
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki özel eğitim uygulama okulunda down sendromlu öğrencisine şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş'ün yargılanmasına başlandı.

Kahramankazan 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hepgümüş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, izleyicileri ve basın mensuplarını, mağdur öğrencinin 18 yaşından küçük olduğu ve salonda yer bulunmadığı gerekçesiyle duruşma salonuna kabul etmedi.

Türkiye Down Sendromlular Derneği üyeleri de izlemek üzere geldikleri duruşmanın bitmesini Kahramankazan Adliyesi'nin önünde bekledi.

Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

"İnşallah bundan sonraki Beratlar bunları yaşamaz"

Duruşma bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne Seray Cengiz, sanığın tahliye talebinin reddedildiğini belirterek, Türkiye'de bu olayla ilgili görülen bir duruşmanın ilk defa bugün saatlerce sürdüğünü ve adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Down sendromlu çocukların sesi olmak istediklerini dile getiren Cengiz, "İnşallah bu vahim olay, diğer çocuklarımız için de büyük bir ses getirir. Türkiye'de özel eğitim öğrencilerine yeterli ilginin tam anlamıyla verilmediğini bir kere daha görmüş olduk. İnşallah bundan sonraki Beratlar bunları yaşamaz." diye konuştu.

Müşteki avukatı Çiğdem Tan da verilen ara karar dolayısıyla mutluluk duyduklarını ama asıl önemlisinin nihai karar olduğunu belirtti.

Tan, sanık avukatının duruşma esnasında meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını talep ettiğini söyleyerek, "Down sendromlu ve otistik tanımlı çocuğumuzun çok saldırgan olduğundan bahisle tam tersi sanığın, çocuğumuzun şiddetine maruz kaldığı ve kendisini savunmak zorunda kaldığı şeklinde meşru müdafaayı talep ettiler. Hakimlerimiz buna inanmadı." diye konuştu.

Müşteki avukatlarından Mustafa Erkan Tan ise kurgusal bir meşru müdafaanın mümkün olmadığını belirterek, "Berat, zaten engelli bir çocuk olarak yaptığı hareketlerin sonuçlarını bilmiyor." dedi.

İddianameden

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 24 Mayıs'ta Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu 10/A sınıfında orta ağır zihinsel engelliler sınıfı öğrencisi Berat Ü, eve vücudunda morluklarla geldi. Durumu fark eden anneannesi, kimin yaptığını sordu. Berat Ü. de "Hoca yaptı." diye cevap verdi.

Bunun üzerine anne Seray Cengiz, okul yönetimini arayarak bilgi istedi. Okulun müdür yardımcısı, Berat Ü'nün sınıf arkadaşıyla sürtüşme yaşadığını, vücudundaki morlukların da bu yüzden olduğunu ifade etti.

Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Cengiz, sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Savcılık, okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş'ün down sendromlu Berat Ü'ye şiddet uyguladığını tespit etti. Bunun üzerine öğretmen tutuklandı.

Kaynak: AA

Kahramankazan, Türkiye, Ankara, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Eğitim Okulunda Down Sendromlu Öğrenciye Şiddet Uygulayan Öğretmen Yargılanıyor - Son Dakika

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