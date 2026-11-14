Özel eğitim raporu soruşturmasında 9'u kamu görevlisi 65 zanlı gözaltına alındı

Özel eğitim raporu soruşturmasında 9'u kamu görevlisi 65 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının rüşvet iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyonda 9'u kamu görevlisi 71 şüpheliden 65'i gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda av tüfeği ve dijital materyal ele geçirildi, diğer şüpheliler aranıyor.
Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Eğitim ve Değerlendirme Kurulu Raporu'nda öğrencinin alması gereken destek eğitim programının iptal edilmesi, ders saatlerinin kısaltılması veya raporun olması gerekenden geç verilmesi gibi sorunların önüne geçmek amacıyla rüşvet verildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İstanbul, Muş, Bingöl, Mersin, Şanlıurfa, Karabük, Gaziantep, Hatay ve Denizli'de 9'u kamu görevlisi 71 şüpheliye yönelik dün saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 65 zanlı gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda av tüfeği, dijital materyal ve belgeler ele geçirildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
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