Muratpaşa Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Afet Farkındalık Eğitimi
Muratpaşa Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Afet Farkındalık Eğitimi

15.03.2026 10:28  Güncelleme: 10:50
Muratpaşa Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin afetlere karşı hazırlıklı olmaları amacıyla Engelsiz Kafe'de afet farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde, afet anında ve öncesinde alınması gereken önlemler katılımcılara aktarıldı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olması amacıyla afet farkındalık eğitimi düzenledi. SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği iş birliğiyle Engelsiz Kafe'de gerçekleştirilen eğitimde, hayat kurtarabilecek temel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Afet farkındalık eğitimi, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe'de düzenlendi. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin katıldığı eğitimde afet anında doğru davranış biçimleri, güven çemberi oluşturma, afet öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ve afet çantası hazırlama gibi konular ele alındı. Katılımcılar, anlatılan bilgileri uygulamalı çalışmalarla deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitimde, afetlere hazırlığın yalnızca afet anında değil, afet öncesinde yapılacak planlama ve hazırlıklarla mümkün olduğuna dikkat çekildi. Özellikle özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının dikkate alındığı afet planlarının önemine vurgu yapıldı.

SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Antalya İl Temsilcisi Osman Şeker, dernek olarak sadece afet anlarında değil, afet yaşanmayan dönemlerde de gönüllülük esasına dayalı farkındalık eğitimleri düzenlediklerini söyledi. Şeker, afet çantasında bulunması gereken temel malzemelere de değinerek, su, dayanıklı gıda ve ilk yardım malzemelerinin yanı sıra özel gereksinimli bireyler için kullanılan ilaçlar, gerekli medikal ekipmanlar ve bireyleri psikolojik olarak rahatlatabilecek oyuncak ya da kişisel eşyaların da çantada bulundurulmasının önemli olduğunu belirtti.

Şeker, "Biz SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği olarak her zaman onların yanındayız. Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

