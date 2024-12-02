Özel Gereksinimli Çocuklar Off-Road Keyfi Yaşadı

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Karabük'te özel gereksinimli çocuklar, off-road araçlarıyla gezinti yapmanın heyecanını yaşadı.

Safranbolu Yardoff Off-Road Kulübünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda off-road araçlarına bindirilen özel çocuklar, şehirde ve ormanlık alanda gezinti yaptı.

Kulüp üyeleriyle ormanda gün boyu şarkılar söyleyip eğlenen çocuklara çeşitli ikramlar da verildi.

Kulüp Başkanı Mehmet Tunç, yaptığı açıklamada, rehabilitasyon merkezi öğrencileriyle farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirterek, güzel bir gün olduğunu ifade etti.