Özel Gereksinimli Öğrenciler Semazen Gösterisi Düzenliyor

Ankara'da Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerden oluşan semazen ekibi, ön yargılara dikkati çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Engelliler Haftası kapsamında gösteriler düzenliyor.

Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu'nda görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Derya Öztürk Kurumlu'nun öncülüğünde kurulan ve özel gereksinimli öğrencilerden oluşan semazen ekibi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için özel bir gösteri hazırladı.

İlk olarak ramazan ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde sahneye çıkan, dün MEB Şura Salonu'nda seyirciyle buluşan çocuklar, hazırladıkları gösteriyle hafta boyunca farklı noktalarda da sahne alacak.

Velilerin ve öğretmenlerin destek verdiği bu projeyle özel gereksinimli bireylere yönelik ön yargıları yıkmak, toplumsal farkındalık oluşturmak, çocukların sanatsal alanda kendilerini gösterebilmesini sağlamak amaçlanıyor.

"Sahnede öz güvenleri yükseliyor"

Gösteriye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kurumlu, 22 yıldır özel gereksinimli öğrencilerle çalıştığını, onların yüzlerinde minik bir gülümseme oluşturmanın bile kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.

Kurumlu, sema gösterisinin, derslerde yapılan ritim çalışmalarının ardından ortaya çıktığını belirterek, "Çocukların yapabildiklerini gördükçe 'Tamam, bu olabilir.' dedik. Semazen gösterisinin nasıl yapılması gerektiğini, el hareketleri, dönme hareketleri ve bunların birleşiminin nasıl olması gerektiğini çalışarak bu aşamaya geldik." dedi.

Herhangi bir şeyi yapabilmenin öğrencileri çok mutlu ettiğini aktaran Kurumlu, "Çünkü 'başardım' duygusunu yaşıyorlar, başarmanın onlara yaşattığı keyif çok büyük oluyor. Sahneye çıkmaları çok güzel, inince de 'Evet, sen bunu yapabiliyorsun.' dememi istiyorlar. Sahnede öz güvenleri yükseliyor, kendilerini güvende hissediyorlar, korkmuyorlar. Yapabildikçe daha da üstüne çıkmak, farklı etkinliklerde görev almak istiyorlar çünkü 'Yapabiliyorum' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Kurumlu, ailelerin de çocuklara destek olduğunun altını çizdi.

Öğrencilerden Mahmut Aslan'ın anneannesi Fatma Yıldırım, torununun topluma karışmasının ve sahneye çıkmasının kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Torunuyla gurur duyduğunu vurgulayan Yıldırım, öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür etti.

Sena Ayazkan'ın annesi Havva Ayazkan ise kızının kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını anlattı. Sena'nın tiyatroya da yeteneği olduğunu söyleyen Ayazkan, böyle etkinliklerle özel gereksinimli bireylere yönelik bazı ön yargıların da kırıldığına dikkati çekti.