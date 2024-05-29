Özel gereksinimli öğrencilerin tiyatro gösterisi beğeni topladı

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Bursa'daki Alaattinbey Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel gereksinimli 30 öğrencinin hazırlayıp sahneye koyduğu tiyatro gösterisi beğeni topladı.

Alaattinbey Özel Eğitim Meslek Okulu yönetimi, eğitim gören özel gereksinimli bireyleri topluma kazandırmak, kültürel ve sportif faaliyetlerde yer almalarını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttü.

Öğrencileri tiyatroyla tanıştırmak isteyen okul yönetimi, bu yönde karar aldı. Otizm ve hafif zihinsel engelli sınıflarından 30 öğrenci, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında tiyatro çalışmalarına başladı.

Çalışmalarını tamamlayan özel bireyler, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinde gösteri yaptı. Gösteri, öğrenciler ve aileler tarafından ilgiyle izlendi.

Alaattinbey Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Bilal Kılınç, AA muhabirine, 3 farklı oyun sergileyen özel öğrencilerin gösteriye büyük heyecanla hazırlandığını, öğretmenlerin de bu süreçte destek olduğunu söyledi.

Alaattinbey Kumpanyası ismini verdikleri tiyatro gösterisinin izleyiciler tarafından beğeni aldığını belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu oyunu öğrencilerimizin severek yapması çok önemli. Öğretmenlerimizin desteği çok önemliydi. Biz de okul idaresi olarak desteğimizi esirgemedik. Güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimizin en büyük gereksinimi toplum içinde kendini ifade edememek. Karşıdakinin ifadesini anlayamamak. O konuda çok zorlanıyorlar. Bu tür sanatsal ve sportif çalışmalar çocukların özgüvenini artırıyor. Kendini daha doğru ifade etmeyi öğretiyor. Bu konuda destek verilince neler yapılabileceğini gördük."