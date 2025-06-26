Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanı Edip Bozoğlu, Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozoğlu, mesajında, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un kabulünün 21. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Kamu düzeni ve halkın güvenliği için yola çıkan özel güvenlik görevlilerinin, 383 bini aşkın aktif çalışanıyla Türkiye'nin en büyük meslek gruplarından birini oluşturduğunu belirten Bozoğlu, "Toplumun huzuru, işyerlerinin güvenliği, kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için gece gündüz görev yapan bu büyük emekçi kitlesi, her türlü takdiri ve desteği fazlasıyla hak etmektedir. Güvenlik-İş Sendikası olarak özel güvenlik görevlilerimizin çalışma koşullarını iyileştirmek, mesleki saygınlıklarını artırmak ve sorunlarını görünür kılmak adına yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Özellikle İçişleri Bakanlığı ve EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın katkısıyla yürütülen 'KAAN' ve 'ÖZGE' projeleri gibi uygulamaların mesleğimizin gelişimine katkı sunduğunu memnuniyetle takip ediyor ve sendika olarak destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozoğlu, özel güvenlik görevlilerinin sadece iş yerlerinin değil, kamu düzeninin ve toplumsal barışın da sigortası olduğunu aktardı.

Mesleğin sorumlulukları ve risklerine rağmen çözüm bekleyen konuları olduğunu belirten Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Özel güvenlik görevlilerine yıpranma hakkı verilmesini, görevde hayatını kaybeden meslektaşlarımıza şehitlik ve gazilik statüsü tanınmasını, taltif uygulamalarında emniyet personeline uygulanan sistemin özel güvenlik emekçilerine de eşit şekilde yansıtılması gibi hakların verilmesini, KİT'lerde çalışan özel güvenlik işçilerinin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Biz bu ülkenin görünmez kahramanlarıyız. Sadece bir meslek grubu değil aynı zamanda bir kamu hizmeti yürütüyoruz."