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Özel güvenlik görevlisi şeker kaçan çocuğu kurtardı - Son Dakika
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Özel güvenlik görevlisi şeker kaçan çocuğu kurtardı

Şanlıurfa'da bir eczanede nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız çocuğu, özel güvenlik görevlisi tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda çocuğun nefes borusundan çıkan şeker parçaları da temizlendi.

12.12.2023 - 12:09,  Güncelleme: 12:19
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ŞANLIURFA'da nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız çocuğunu, eczanede ilaç almak için sıra bekleyen özel güvenlik görevlisi Eyyüp Doğan, 'Heimlich Manevrası' ile kurtardı. Çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bozova ilçesindeki eczanede meydana geldi. Eczaneye gelen aile, doktorun yazdığı ilaçların hazırlanması için beklerken, küçük kız çocuğunun cebinden çıkarıp yuttuğu şeker boğazına takıldı. Nefes almakta zorlanan çocuk, ilk önce sandalyede oturan annesinin yanına gidip yardım istedi. Annesinin kızın sırtına vurmasına rağmen bir türlü kendine gelemeyen çocuğu fark eden eczanedeki özel güvenlik görevlisi Eyyüp Doğan, Heimlich manevrasıyla onu kurtardı. Olayın ardından çocuğun nefes borusundan çıkan şeker parçalarını da Doğan, yerden peçeteyle temizledi.

Özel güvenlik görevlisi şeker kaçan çocuğu kurtardı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Özel güvenlik görevlisi şeker kaçan çocuğu kurtardı - Son Dakika
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