ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan "15 Temmuz" gecesi Meclis'te yaşananlara ilişkin değerlendirme:

"Yeni 15 Temmuzlar düşünenler varsa avuçlarını yalarlar. Artık millet yeni 15 Temmuzlara da, 28 Şubatlara da, 12 Eylüllere de izin vermez. Darbeye kalkışanları, darbeyi destekleyenleri ezip geçti bu millet. Bundan sonra kim böyle bir şeye tevessül ederse akıbetini sormaya gerek yok"

" Türkiye, Terörsüz Türkiye hedefine yürürken diğer terör örgütlerinden de ülkemizi temizlemek için gayretini, çabasını eksik etmemelidir"

(Aynur Ekiz/TBMM)

2- Adalet Bakanı Tunç'tan AA'ya "15 Temmuz" değerlendirmesi:

"Bundan sonra bu tür karanlık geceleri bir daha yaşamamak için her türlü tedbiri almak gerekir. Bu konuda özellikle yargımız hassas"

"289 fiili darbe davası açılmıştı. 289 fiili darbe dosyasında tamamen karar verildi. Burada 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Bunlar bizzat 15 Temmuz gecesi eline silah aldığı, millete bu silahları doğrulttuğu, helikopter kullandığı, tank kullandığı, silah kullandığı tespit edilen kişiler"

"4 bin 6 yargı mensubu adalet teşkilatından ihraç edildi. Cezaevlerinde 11 bin 85 FETÖ'den hükümlü ve hükümözlü, 555 de tutuklu var" (İsmet Karakaş-Abdullah Sarica/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Grup Başkanvekili Usta, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılında o gece yaşananları anlattı:

"Hem dünyaya hem de bu teröristlere ve ele başlarına 'Silahla, F16'larla bile olsa bu ülkede yönetim ele geçirilemez' diye çok net bir mesaj verildi"

"Şunun artık farkındalar; Türkiye, her 10 yılda bir darbe yapılabilecek bir ülke değil artık. Bu konuda kararlıyız. 'Milletin emanetini korumak bize verilmişse kanımızın son damlasına kadar mücadele etmekte kararlıyız' mesajını çok net verdiğimizi ve onların da çok net gördüğünü biliyoruz"

(Aynur Ekiz/TBMM)

4- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan "15 Temmuz" gecesine ilişkin değerlendirme:

"FETÖ ile mücadele henüz bitmiş değil. Bunların, kripto yapılanmalarının pek çok yerde, kurumda oldukları devletimiz tarafından biliniyor. Bugünlerde dahi hemen hemen her gün, her hafta bu terör örgütüne yönelik operasyonlar devam etmekte. Son FETÖ'cü yakalanıp bitirilene kadar bu mücadele devam edecek"

"15 Temmuz gecesi, CHP cenahından Meclis'in toplanması ve CHP'nin milletvekillerinin Meclis'e gelmesi konusunda asıl başat aktör o zamanki CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'tür. Özgür Özel bu işin çalımını, rol kapmasını yapmıştır"

(Aykut Yılmaz/TBMM)

5- 15 Temmuz'da Boğaziçi Köprüsü'nde gazi olan İlhami Çil, unutamadığı o geceyi anlattı:

"Türk bayrağımızla yürüyen bir grup var. Onun üzerine yaylım ateşi ediliyor, işte o grubun içerisindeyiz. O gün aslında çok kalabalıkmışız gibi geliyordu bize. Ama videoyu seyrettiğimde 50-60 kişi ya var ya yokuz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanıyla sulanmış, ecdadımızın bize emanet ettiği o bayrağa ve onu taşıyan millete ateş etti bu hainler"

"O telsiz konuşmalarında 'Burada ambulanslar, polisler var. Bunlara ne yapalım?' diye anons geçiyor. Öbür taraftaki hainse 'Vurun onları, vurun.' diye talimat veriyor. Ambulanslar gelemediği için bizi sivil araçlarla hastanelere sevk ettiler. Hastane ekibi canhıraş şekilde bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Sabah ezanlarıyla bu işin bittiğini öğrenince şükrettik Rabb'imize, bugün de şükrediyoruz"

(Hamdi Dindirek-İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

6- 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın annesinin hüznü 9 yıldır dinmedi

Henüz 16 yaşındayken şehit olan Mahir Ayabak'ın annesi Muhteber Ayabak:

"9 senedir ne günleri, ne ayları sayıyorum. Bakıyorum şimdi Mahir şehit olduğunda küçük çocukların hepsi genç kız, genç delikanlı olmuş. 'Allah Allah bu kadar zaman oldu mu ki?' diyorum. Çünkü benim için daha dün gibi, acısı da öyle, o acı bitmiyor. Orada kalıyorsun"

-"Hain darbe girişiminde ben hem evladımı hem de sırdaşımı, arkadaşımı kaybettim. O benim için sadece bir evlat değildi, benim her şeyimdi"

(Başak Akbulut Yazar-İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

7- Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni 6 yılda 1,5 milyon kişi ziyaret etti

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç:

"Burası milletin kendi resmini gördüğü, kendi duygularını yaşadığı bir atmosfer. Herkesi buraya bekliyoruz. Her gelen buradan gerçekten çok duygu yüküyle ayrılıyor"

"Müzedeki her köşede çok anlamlı ve duygusal görselleri, misafirlerimiz izliyorlar ama ayakkabılara gelince çok etkileniyorlar. Çünkü bu ayakkabıyı giyen o kahramanlar, koşarak, yürüyerek, vücuduna aldığı kurşun, bomba yarasıyla bu ayakkabılarla belki o tankların üzerine koştular. Bu hainlerin üzerine o ayakkabılarla yürüdüler"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya-İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

8- 15 Temmuz gazisi muhtar vücudunda unutamadığı geceden izler taşıyor

Çengelköy Polis Merkezi'nde çıkan olaylarda kasığından vurulan muhtar Can Cumurcu:

"O gece sokağa mukaddesat için çıkan herkes gözümde şehit adayı ve gazidir. O kurşunu yemek bize ve şehit kardeşlerime nasip oldu"

"Sonuçta bizden sonra vatandaşlar direnişlere devam etti. Onların sayesinde o sabaha aydınlık uyandık. Milletimize, vatanımıza canımız feda"

(Halis Akyıldız-İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

9 - Türkiye'nin komşularına ihracatı yılın ilk yarısında 13,3 milyar dolara ulaştı

Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcisten, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a bu yılın ilk 6 ayında ihracattaki artış, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5'e yaklaştı

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 5 milyar dolarla Irak oldu

(Serhat Tutak/Ankara)

10 - Türkiye, 3 bin 692 endemik türe ev sahipliği yapıyor

Endemik türlerin 3 bin 496'sını damarlı bitkiler, 196'sını ise iç su balıkları, memeli hayvanlar, sürüngenler ve amfibiler oluşturuyor

Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı, Türkiye'nin en büyük "gov" uzantılı veri tabanı olarak stratejik bir öneme sahip olurken, vatandaşların biyolojik çeşitliliğe ilgisini artırmak amacıyla bazı veriler ve istatistikler de siteden paylaşılıyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

11- Altının onsu yılın ilk yarısında yatırımcısının yüzünü güldürdü

Küresel belirsizlikler ve riskler yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken altının ons fiyatı yılın ilk yarısını 3 bin 303 dolarla tamamladı

Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Tonguç Erbaş:

"Altının ons fiyatının bu yıl sonuna kadar ani bir gelişme dışında 3 bin 700 doları geçmeyeceğini öngörüyoruz"

(Ali Canberk Özbuğutu/ İstanbul)

12- IDEF 2025'E DOĞRU - Yerli hava balonu GÖKÇERİ, vitrine çıkıyor

8 yıllık AR-GE çalışmaları sonunda satın alınabilir yabancı menşeli ürünlerden daha yüksek performans değerlerine ulaşan ve hizmete sunulan GÖKÇERİ Aerostat, IDEF 2025 fuarında ilk kez tanıtılacak

Yazılım, çeper, ip sistemleri, sarıcı sistemler, kompresör gibi alt sistemlerde Türkiye'de ilklere imza atılan GÖKÇERİ, 10 güne kadar görev yapabilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

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